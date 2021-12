Peacemaker présentera trois nouveaux épisodes le 13 janvier

La série dérivée de Suicide Squad Peacemaker avec John Cena débutera le 13 janvier sur HBO Max avec trois épisodes, suivis d’un nouvel épisode chaque semaine, selon le réalisateur James Gunn.

Gunn a partagé des informations sur les débuts en réponse à une question de fans sur Twitter. Depuis que le spin-off a été annoncé pour la première fois, Gunn s’est exprimé, enthousiasmé et réactif aux questions de Twitter, ce qui a fait de son fil une source d’informations sur ses projets avant que d’autres plateformes ou canaux ne l’annoncent plus largement. Récemment, Gunn a également déclaré sur Twitter : « Créer cette émission m’a apporté énormément de joie. »

Peacemaker arrive sur HBO Max le 13 janvier 2022. Peacemaker est écrit par James Gunn, qui a écrit et réalisé The Suicide Squad. Il reste occupé, confirmant également récemment que son spécial pour les vacances des Gardiens de la Galaxie comportera un tout nouveau personnage MCU. Une nouvelle bande-annonce de Peacemaker a été publiée plus tôt ce mois-ci.

Cependant, Peacemaker n’est pas la seule grande nouvelle émission à se diriger vers la plate-forme de streaming l’année prochaine. Le spin-off de Game of Thrones House of the Dragon est également en route pour 2022. La première bande-annonce de House of the Dragon est maintenant disponible.