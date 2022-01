Pour commencer l’année de la meilleure des manières, HBO Max a publié la dernière bande-annonce de sa série « Peacemaker » qui sera diffusée sur la plateforme le 13 janvier.

Avec une bande-annonce passionnante pleine de gros mots et une référence à l’un des personnages les plus emblématiques de DC, « Wonder Woman ».

La bande-annonce de la série dérivée « Suicide Squad » de James Gunn a montré qu’il s’agirait d’une production prometteuse qui excitera davantage les fans de DC.

Avec une nouvelle série pleine d’humour et d’action avec le personnage de ‘Peacemaker’ aux mains du célèbre ancien lutteur de la WWE, John Cena.

Et où « Peacemaker » présume que « Wonder Woman » elle-même fond pour lui.

La série se déroulera après les événements du film ‘Suicide Squad’, qui racontera l’histoire d’origine de Christopher Smith alias ‘Peacemaker’.

Un héros très original et compliqué qui lutte pour la paix quoi qu’il arrive, même si cela signifie tuer des gens.

Et où le personnage formera sa propre équipe de complices orientés vers la même mission : maintenir la paix à sa manière.

« Peacemaker » a un casting composé de :

John Cena comme Christopher Smith / Pacificateur

Steve Agee dans le rôle de John Economos

Danielle Brooks dans le rôle de Leota Adebayo

Robert Patrick comme Auggie Smith

Jennifer Holland dans le rôle d’Emilia Harcourt

Freddie Stroma comme Adrian Chase / Vigilante

Chukwudi Iwuji dans le rôle de Clemson Murn