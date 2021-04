Peaces Review: Le dernier d’Helen Oyeyemi commence bizarrement et se termine plus bizarrement

Vraiment, que Dieu bénisse Helen Oyeyemi. Elle a commencé sa carrière en 2005 en écrivant des livres qui étaient déjà assez bizarres, et dans les années qui ont suivi, ses livres n’ont fait que devenir de plus en plus bizarres. Et son dernier roman, Peaces, est très très étrange.

Oyeyemi joue souvent avec les contes de fées, les brisant en fragments et les recollant dans de nouvelles configurations dérangeantes et vicieuses. Mais Peaces, qui se déroule dans un train en mouvement et comporte deux mangoustes pour animaux de compagnie, est moins un conte de fées fragmenté qu’un riff sur le genre de littérature pour enfants confortable où les enfants courent toujours sur des véhicules enchantés pour vivez une série d’aventures magiques. Le Phantom Tollbooth, peut-être, ou le récent livre de train magique de Lev Grossman, The Silver Arrow. (D’autres critiques ont identifié Agatha Christie comme la source d’Oyeyemi sur celui-ci, mais en dehors de l’entraînement, il y a très peu de liens entre ce livre et les mystères du meurtre de Christie.)

Mais ce n’est pas parce que le genre source d’Oyeyemi est confortable que ce qu’elle en fait le est. C’est un livre ludique, mais aussi profondément troublant.

Peaces raconte l’histoire des amoureux Otto et Xander, qui ont reçu des billets de train vers une destination inconnue par une riche tante pour une «lune de miel hors lune de miel». Avec leur mangouste de compagnie, Árpád, ils montent à bord du Lucky Day, un train que Wes Anderson aurait pu rejeter parce qu’il était trop fantasque. Le Lucky Day était autrefois utilisé pour la contrebande de thé, mais il comprend maintenant une voiture de bibliothèque, une voiture de sauna et une voiture de serre, ainsi que divers et divers mystères sombres.

Presque aussitôt qu’ils montent à bord du Lucky Day, Otto et Alex aperçoivent «le résident»: Ava Kapoor, la mystérieuse femme qui vivrait dans le train. Elle porte une pancarte qui pourrait dire «bonjour» – mais là encore, elle pourrait aussi dire «aide».

Évaluation: 3,5 sur 5

marque vox marque vox marque vox marque vox marque vox

Otto et Xander devront comprendre ce que dit exactement le panneau et comment réagir au mieux dans les deux cas. Mais ils ne sont pas particulièrement pressés de le faire, et ils prennent leur temps pour nous guider à travers une série de souvenirs qui se déroulent lentement qui semblent au début être seulement vaguement liés à la tâche de trouver et de saluer ou d’aider Ava Kapoor.

Peaces se déplace lentement. Mais pour le lecteur qui pourrait être tenté de trouver ce manque d’urgence narrative frustrant, Oyeyemi propose une fable illustrative dans les premières pages du livre. Elle décrit le public lors d’un spectacle de marionnettes, où il y a quatre façons différentes d’apprécier la performance – qui correspondent toutes parfaitement à différentes façons de lire un livre.

Vous pouvez faire attention aux actions de la marionnette, en essayant de croire que c’est une chose vivante. (Pauvre Ava Kapoor! J’espère qu’elle va bien.) Vous pouvez essayer de chercher le maître des marionnettes. (Qu’est-ce que Helen Oyeyemi jusqu’à cette fois?) Vous pouvez regarder les visages de vos collègues membres de l’auditoire (et celui-ci pourrait être vous, pendant que vous lisez cette critique de livre). Ou vous pourriez être le genre de personne qui regarde les cordes de la marionnette.

Pour une telle personne, écrit Oyeyemi, les cordes «lui expriment quelque chose, quelque chose sur la nature de l’illusion devant elle». Aussi ennuyeux qu’un spectacle de marionnettes puisse devenir, l’observateur de cordes ne cesse de regarder, essayant et essayant de «poursuivre les cordes jusqu’à leur point de fuite».

Otto, qui raconte Peaces et est un hypnotiseur, trouve les observateurs à cordes du monde frustrants. Il hypnotise ses clients en les ennuyant dans la soumission – mais les observateurs de cordes, aussi ennuyés qu’ils puissent l’être, ne se permettront jamais tout à fait de se détendre dans une transe hypnotique. Ils sont trop concentrés sur l’observation du jeu des cordes.

Regarder les cordes en lisant un livre d’Helen Oyeyemi signifie regarder les phrases, qui sont glorieuses. Ses descriptions des voitures fantaisistes de The Lucky Day s’égouttent assez sur la page, comme du miel: dans la voiture de la bibliothèque, il y a un «divan-lit de la taille d’un lit double recouvert de brocart de la couleur du thé Darjeeling à la quatrième minute de préparation»; la musique mystérieuse qui flotte à travers le train sonne «très, très comme une voix humaine, brouillant légèrement les notes avec l’habileté d’une colorature d’opéra, mais» avec un ton qui est «plus fin que tout organisme dépendant de l’oxygène pourrait accomplir sans asphyxier.»

Et avec le temps, les phrases d’Oyeyemi nous conduisent à une sorte de prémisse d’organisation. Chaque personne le jour de la chance – et il y en a cinq au total, y compris deux personnages mystérieux qu’Otto et Alex rencontrent sur leurs méandres quête pour atteindre Ava Kapoor – se souvient avoir rencontré un homme qui semble avoir fait tout son possible pour être exactement ce qu’ils voulaient dans leur vie à ce moment-là. Et puis, étrangement, cet homme semble avoir disparu de leur vie sans laisser de trace. Aurait-il pu être le même homme à chaque fois?

Au fil des mystères, celui-ci semble un peu incohérent. Mais Oyeyemi l’imprègne d’une crainte existentielle rampante: une horreur à l’idée de cette disparition, à se faire exactement ce que quelqu’un veut, à s’abaisser pour lui, à ramper à ses pieds – puis à devenir invisible. Devenir quelqu’un qui sort parfaitement de la vie d’une personne à laquelle vous vous consacrez, jusqu’à ce que vous ayez l’impression de n’avoir jamais existé du tout. Pour les amoureux en lune de miel non-lune de miel, quelle perspective pourrait être plus horrible?

Cette crainte anime la seconde moitié troublante de Peaces, alors qu’elle s’éloigne de sa fantaisie de voiture de train confortable pour se diriger vers un paysage émotionnel plus sombre et plus effrayant. Et quand il se termine, il le fait sans véritable résolution: tout a été expliqué, mais il n’y a pas de véritable sens de clôture.

Si vous lisez Peaces en tant qu’observateur de la marionnette et de ses actions, en tant que personne qui veut croire en les personnages d’un roman en tant qu’êtres humains psychologiquement réels, vous trouverez cela une expérience frustrante. Oyeyemi, comme Otto l’hypnotiseur, fera tout son possible pour essayer de vous ennuyer dans la soumission: elle n’a aucun intérêt à imaginer ou à représenter une cohérence psychologique conventionnelle.

Mais l’un des trois autres observateurs d’émissions de marionnettes décrit par Oyeyemi est sur le point de faire un tour. Si vous êtes intéressé par le maître des marionnettes, Peaces vous permettra de regarder Oyeyemi développer une désinvolture ludique qui est nouvelle dans sa boîte à outils. Si vous souhaitez regarder le reste du public, ce sera un livre amusant regarder les autres essayer de parler, de la même manière, il est amusant de voir les gens essayer de parler des œuvres de David Lynch. Et si vous êtes un observateur de chaînes – eh bien, Oyeyemi a fourni un certain nombre de chaînes à suivre, même si elle persiste à frustrer tous nos souhaits de résolution alors que Peaces touche à sa fin.

Alors que le roman se termine, le spectacle de marionnettes tire ses rideaux. Mais nous sommes toujours en train de regarder les chaînes en vain, attendant et attendant de trouver leur point source.