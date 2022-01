« Peaches » de Justin Bieber a obtenu un Grammy record pour le plus grand nombre d’écrivains sur une chanson

Le panneau d’affichage dit que Justin Bieber est maintenant la personne nominée pour la chanson de l’année aux Grammys avec le plus grand nombre de co-auteurs jamais crédités. Oui, il a fallu ONZE personnes entières pour donner vie à sa chanson Peaches. Ce qui doit être exaspérant pour le pauvre Justin. Je veux dire, c’est combien de personnes il a fallu pour convaincre les Grammys de le laisser entrer dans la catégorie R&B ?

Pêches, avec Daniel César et Donner sur, est nominé à la fois pour SOTY et pour la meilleure performance R&B, et il compte plus de 450 millions de flux sur YouTube. Et il a fallu onze personnes pour trouver cette poésie :

J’ai sorti mes pêches en Géorgie (oh, ouais, merde)

Je reçois mon herbe de Californie (c’est cette merde)

J’ai emmené ma nana dans le Nord, ouais (sale garce)

Je reçois ma lumière directement de la source, ouais (ouais, c’est ça)

Justin a pris le record de Beyoncé. Sa chanson de Juneteenth, Black Parade, a été nominée en 2020 pour la chanson de l’année et avait 9 auteurs-compositeurs sur la piste, dont Beyoncé elle-même, son mari. Jay Z, Denisia Andrews, Stéphane Bray, Bretagne Coney, Derek James Dixie, Roi Akil, Kim « Kaydence » Krysiuk, et Rickie « Caso » Tice. Mais si vous pensez que c’est une liste impressionnante, jetez un œil au gang de Justin :

11: En 2021, Peaches de Justin Bieber (avec Daniel Caesar et Giveon) est devenu la première chanson de l’année à être nominée écrite par 11 auteurs-compositeurs. Bieber a co-écrit la chanson avec ses artistes vedettes, qui écrivent sous les noms Ashton Simmonds et Giveon Dezmann Evans, aussi bien que Louis Bell, Bernard Harvey, Felisha « Fury » Roi, Matthieu Sean Léon, Luis Manuel Martinez Jr., Aaron Simmonds, Andrew Wotman et Keavan Yazdani.

C’est la tendance des Grammys depuis un certain temps, après des années de nomination de chansons écrites par une ou deux personnes, c’est ce qu’on appelle « la composition par comité ». En 1981, ils ont nommé Christophe Croix‘ Arthur’s Theme qui avait quatre auteurs-compositeurs. Sheryl Corbeau a obtenu une nomination pour All I Wanna Do en 1994, qui comptait cinq auteurs-compositeurs. Sept personnes ont écrit pour Destin Enfant‘s Say My Name (et les sept sont garantis au paradis à cause de cela). Et Bruno Mars a été nominé pour C’est ce que j’aime en 2018, qui comptait huit auteurs-compositeurs.

Le vote final pour les 64e Grammy Awards est en cours et les membres peuvent voter jusqu’au 3 janvier. Les gagnants seront annoncés lors de la diffusion le 31 janvier.

Honnêtement, ce n’est pas la première ou la dernière fois que Justin a de l’aide pour quelque chose d’important. Je suis sûr que quand lui et sa femme, Hailey Bieber, enfin « écraser leur pépite » d’un bébé, Justin aura autant de nounous aidant à élever l’enfant. Probablement plus de onze !

Photo : Youtube