Peaches de Justin Bieber établit un nouveau record aux Grammys

celle de Justin Bieber « Peaches » a battu un record aux Grammy Awards, avec 11 auteurs-compositeurs contribuant au nominé pour la chanson de l’année.

Avec les interprètes Bieber, Daniel Ceasar (Ashton Simmonds) et Giveon obtenant un crédit d’écriture aux côtés de Louis Bell, Bernard Harvey, Felisha « Fury » King, Matthew Sean Leon, Luis Manuel Martinez Jr., Aaron Simmonds, Andrew Wotman et Keavan Yazdani, « Peaches ” est devenu le nominé pour la chanson de l’année avec le plus grand nombre d’auteurs-compositeurs jamais impliqués.

En 2021, « Black Parade » de Beyoncé est devenu le premier nominé à être écrit par neuf auteurs-compositeurs, succédant à « C’est ce que j’aime » de Bruno Mars qui a été co-écrit par huit personnes et nominé en 2018. Avant cela, Destiny’s Child’s 2000 Le tube « Say My Name » détenait le record du plus grand nombre d’auteurs-compositeurs impliqués dans la chanson de l’année, avec sept personnes créditées.

Le dernier tour de scrutin pour la 64e cérémonie annuelle des Grammy Awards est actuellement en cours. Les membres de la Recording Academy ont jusqu’au 3 janvier pour voter, les gagnants devant être annoncés le 31 janvier.

Les principaux nominés aux Grammys 2022 incluent Jon Batiste avec 11 nominations, Justin Bieber, Doja Cat et HER avec huit chacun, et Billie Eilish et Olivia Rodrigo avec sept.

Finneas, Japanese Breakfast, Glass Animals et Arlo Parks sont nominés dans la catégorie Meilleur nouvel artiste. Jay Z a également remporté trois nominations pour la cérémonie de 2022, établissant un nouveau record aux Grammys en surpassant Quincy Jones pour le plus grand nombre de nominations dans l’histoire des prix avec 83.

Trevor Noé a été annoncé comme l’hôte des Grammy Awards pour la deuxième année consécutive. Noah a parsemé son monologue d’ouverture des Grammys 2021 de blagues sur la famille royale et Harry Styles.

La cérémonie de 2022 aura lieu dans ce qui sera alors la nouvelle Crypto.com Arena. Il a également été confirmé que la Recording Academy publiera des NFT pour commémorer les trois prochaines années des Grammys.

