L’album souvent sous-estimé qui Elton John fabriqué en partie dans l’une de ses maisons d’adoption, Atlanta, et nommé d’après une rue de la ville, Peachtree Road, est sorti le 9 novembre 2004. Il occupe une place particulière dans son catalogue non seulement pour les plusieurs joyaux moins connus qu’il contient , mais pour être le seul album sur lequel Elton est crédité comme seul producteur.

La 27e sortie en studio de ce qui était alors une discographie s’étalant sur plus de 35 ans d’enregistrement, Peachtree Road tire son titre de la vaste Highway 141 qui traverse Atlanta du sud-ouest au nord-est. Les studios locaux utilisés par Elton étaient Silent Sound, au nord, et Tree Sound, dans le coin nord-est de la ville, un complexe qui a également accueilli Whitney Houston, Lenny Kravitz, et des dizaines d’autres. La Record Plant, plus connue de Los Angeles, a également accueilli certaines des sessions.

Ces dates mettaient en vedette des collègues de longue date tels que le guitariste Davey Johnstone et le batteur Nigel Olsson, ainsi que les membres ultérieurs du groupe Guy Babylon, Bob Birch et John Mahon. Mais il y avait un ami notoirement absent, comme en témoigne une entrée spéciale dans le générique de l’album : Elton a dédié l’album à Gus Dudgeon, son premier producteur et fidèle champion, et l’épouse de Dudgeon, Sheila, qui ont été tués dans un accident de voiture en 2002.

Étonné d’être là

Peachtree Road était loin d’être l’un des plus gros disques de l’auteur-compositeur-interprète, mais il a un public à juste titre dévoué parmi ses fans, avec son mélange raffiné du style pop-rock habituel d’Elton et d’une saveur distincte du sud des États-Unis. Le premier single de l’album en dehors de l’Amérique du Nord était « All That I’m Allowed (I’m Thankful) », un hit n ° 20 au Royaume-Uni qui caractérise la nature sereine et réfléchie de nombreuses paroles de Bernie Taupin pour l’ensemble.

« Answer In The Sky » a pris la tête en tant que morceau phare aux États-Unis, ses cordes d’ouverture semblant un clin d’œil à l’hymne des années 1970 « Philadelphia Freedom ». Le sentiment spirituel sonnait une autre note d’optimisme, renforcée par une gospel-style choeur d’environ huit chanteurs. Lorsque Peachtree Road est arrivé, cette positivité a brillé sur le morceau d’ouverture, « Weight Of The World », sur lequel Taupin, comme si souvent, a réussi à capturer la voix de son collaborateur de longue date sur une chanson sur le salut personnel. « La fortune et la gloire sont si éphémères de nos jours », a chanté Elton. « Je suis heureux de dire que je suis étonné d’être toujours là. »

La saveur méridionale récurrente s’est manifestée sur « Porch Swing In Tupelo » et sur « Ils l’appellent le chat ». A noter également « Turn The Lights Out When You Leave », un clin d’œil spécifique à la tradition de la musique country qu’Elton et Bernie ont toujours si bien aimé. L’ambiance country était si authentique que John a interprété la chanson avec Dolly Parton aux CMA Awards de l’année suivante.

Peachtree Road a également inclus la ballade sombre, atmosphérique et blues « My Elusive Drug », qui a rappelé l’ambiance de souper-club de fin de soirée que la star a parfois utilisé, notamment sur des morceaux de Mouvements bleus, comme le tout aussi impressionnant « Idol ». La contemplation affirmative est revenue sur la chanson d’amour « I Stop And I Breathe », et ailleurs, il y avait des contributions de premier plan de la section de cuivres vénérée qui a cofondé le grand groupe américain Chicago, Walter Parazaider, James Pankow et Lee Loughnane.

Une déclaration de survie

Les critiques de l’album étaient positives, notant principalement que Peachtree Road a conservé la belle forme de son prédécesseur, les années 2001 Chansons de la côte ouest, et certains traçant une ligne musicale jusqu’à Connexion Tumbleweed. Robert Hilburn, dans le Los Angeles Times, a avoué : « Il y a un côté si doux et mélancolique dans les meilleures chansons du CD qu’elles pourraient servir de pièce maîtresse engageante si John voulait audacieusement mettre à jour ses spectacles en direct.

« ‘Weight Of The World’ est une déclaration de survie dans la tradition ‘I’m Still Standing’, seulement plus modérée et, finalement, plus humaine », a poursuivi Hilburn. « ‘Turn The Lights Out When You Leave’ est une chanson de rupture country tellement tordue et farfelue que George Jones devrait l’enregistrer dès qu’il pourra entrer dans un studio, tandis que ‘Answer In The Sky’ est l’une des [John and Taupin’s] rares réflexions spirituelles.

Peachtree Road a atteint le numéro 21 dans le pays d’origine d’Elton et le numéro 17 aux États-Unis, où il était disque d’or fin 2004. Un coffret de quatre DVD intitulé Dream Ticket est sorti à peu près en même temps que l’album, contenant trois concerts et un nouveau documentaire couvrant quatre décennies de l’illustre carrière d’Elton.

L’album lui-même a fait l’objet d’un tour d’honneur en 2005, lorsqu’il a été réédité avec une pochette différente et avec trois morceaux bonus du prochain projet d’écriture de chansons d’Elton, Billy Elliot: The Musical. Un DVD d’accompagnement proposait neuf morceaux live de l’album, interprétés de manière appropriée à Atlanta. La ballade de Billy Elliot « Electricity », l’une de ces chansons ajoutées à l’album, est devenue un single n ° 4 au Royaume-Uni cet été-là.

