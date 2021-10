Peacock ajoute une émission NBC classique des années 80

Peacock a maintenant l’un des spectacles les plus emblématiques des années 1980 dans son catalogue – The A-Team. À partir de septembre, le service de streaming propose les quatre premières saisons de la série d’action classique aux abonnés de tous ses niveaux d’adhésion. Les fans de tous âges découvrent – ou redécouvrent – les aventures d’Hannibal, Face, “Howlin’ Mad” Murdock et BA Baracus.

NBC a diffusé cinq saisons de la série originale A-Team de 1983 à 1987. La cinquième saison comprenait des changements majeurs par rapport au reste de la série, bien qu’il ne soit toujours pas clair pourquoi elle n’est pas incluse dans la programmation de Peacock. Néanmoins, les fans qui arrivent jusque-là et qui souhaitent terminer la série peuvent commencer sur Peacock et terminer en achetant “Season 5: The Final Season” sur DVD ou le coffret “The Complete Series”. Jusque-là, il y a 85 épisodes de The A-Team à apprécier maintenant sur Peacock.

(Photo: Banque de photos NBCU)

L’équipe A concerne des vétérans d’une équipe de commandement d’élite des forces spéciales qui travaillent désormais ensemble en tant que mercenaires privés. Ils sont dirigés par le colonel John “Hannibal” Smith (George Peppard, et comprennent le lieutenant Templeton Peck (Dirk Benedict), le capitaine HM “Howlin’ Mad” Murdock (Dwight Schultz) et le sergent de première classe Bosco “BA” Baracus (M. T) Le spectacle consistait principalement en des aventures pleines d’action où leurs compétences militaires et leur savoir-faire ont sauvé la mise, avec des références fréquentes à leurs expériences pendant la guerre du Vietnam.

L’équipe A a souvent été critiquée pour avoir glorifié la violence, mais l’émission a également surpris certains jeunes téléspectateurs pour ses thèmes anti-establishment. Les plus grands rivaux de l’équipe dans le spectacle sont la police militaire (MP). Leur histoire d’origine s’avère finalement qu’ils ont été faussement accusés de crimes de guerre par un commandant corrompu. La représentation des anciens combattants dans la série peut également sembler un peu dépassée ou offensante à certains égards – la maladie mentale de “Howlin’ Mad” Murdock, par exemple, est parfois jouée pour des blagues.

Pourtant, on ne peut nier l’impact culturel et l’héritage durable de The A-Team sur l’industrie de la télévision en général. Les quatre premières saisons de l’émission sont maintenant diffusées en continu sur Peacock, et la cinquième est disponible sur DVD ou dans les magasins numériques à la location ou à l’achat. Le renouveau du film 2010 de la franchise est diffusé sur Amazon Video avec un abonnement ou sur d’autres magasins numériques pour la location ou l’achat.