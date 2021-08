Peacock annule la reprise de la série classique après seulement 1 saison

Peacock a annulé la suite de Punky Brewster après seulement une saison. Deadline rapporte que le streamer NBCUniversal a choisi de ne pas poursuivre la série avec une deuxième saison. La poursuite de la sitcom classique de 1984 mettant en vedette Soleil Moon Frye en tant que titulaire Punky était l’un des services de streaming annoncés pour la première fois en série originale, aux côtés du redémarrage de Saved By The Bell, Rutherford Falls et Girls5Eva, qui ont tous été renouvelés. Le redémarrage a été créé sur Peacock en février et a ramené une grande partie de la distribution originale.

“Punky Brewster était une série bien-aimée qui abordait des intrigues significatives avec tant de cœur”, a déclaré Lisa Katz, présidente, Scripted, NBCUniversal Television and Streaming, à propos de la décision. “Ce fut une lumière vive pour tant de téléspectateurs et nous sommes éternellement reconnaissants à Universal Studio Group, aux producteurs, aux acteurs et à l’équipe, et en particulier à Soleil Moon Frye pour avoir ravivé le Punky Power en chacun.”

Lors du redémarrage, Punky était une mère célibataire de trois enfants qui travaillait pour reprendre sa vie en main après sa séparation d’avec son ex (Freddie Prinze Jr.), et face à face avec Izzy (Quinn Copeland), une jeune fille dans le système d’accueil qui rappelle beaucoup à Punky son enfance. Cherie (Cherie Johnson), qui travaille dans les services sociaux, est là pour aider son amie à traverser les moments difficiles tout en explorant sa relation avec sa petite amie Lauren (Jasika Nicole), une avocate « brillante et forte ».

Johnson a parlé à PopCulture.com avant la première, l’appelant “l’expérience la plus incroyable de tous les temps”. Être Cherie était un sentiment si naturel pour Johnson, surtout parce que Frye est son véritable ami de toujours. “Je la connais depuis aussi longtemps que je me connais moi-même”, a-t-elle expliqué. “Et donc pouvoir s’asseoir sur le canapé et avoir des conversations avec elle … ce n’est pas comme être au travail et incarner un personnage. C’est comme vous laisser entrer dans notre vie.”

“Je pense qu’au fur et à mesure que Cherie a grandi et parcouru son parcours, Punky a été avec elle à chaque étape”, a déclaré Johnson à propos du vieillissement de Cherie lors du redémarrage. “Donc, pouvoir vous présenter ma petite amie, Jasika Nicole, c’est incroyable.” La relation entre les deux est celle d’un “couple puissant” qui est un excellent exemple de “pouvoir féminin” et d'”amour noir”, a partagé Johnson. “Nous nous aimons vraiment aussi”, a-t-elle déclaré à propos de la façon dont Punky Brewster prend vie à l’écran en 1985 et 2021. “Non seulement nous sommes une famille devant la caméra, mais nous sommes une famille hors caméra. Je pense que vous pouvez dire quand vous ressentez ces relations et le lien est indéniable.” C’est dommage que ce lien ne soit pas exploré dans une deuxième saison.