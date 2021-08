Peacock dévoile le casting de la prochaine série de Julie Plec ⋆ .

Le casting de Peacock’s Vampire Academy prend forme alors que le streamer a dévoilé plusieurs stars qui apparaîtront comme des habitués de la série dans le titre Julie Plec.

Plec, qui a dirigé The Vampire Diaries, The Originals et Legacies, est showrunner, scénariste et producteur exécutif aux côtés de Marguerite MacIntyre. Basé sur les romans de Richelle Mead, Vampire Academy a été commandé pour une première saison de 10 épisodes à Peacock.

Tournée sur place en Espagne et produite par Universal Television, la série couvre une pléthore de sujets allant de la romance, de l’amitié et de la mort au sexe et au scandale. Situé dans un monde de privilèges et de glamour, l’action suit l’amitié de deux jeunes femmes alors qu’elle transcende leurs classes étonnamment différentes. Ensemble, ils entreront dans la société royale des vampires en fréquentant l’Académie Saint-Vladmir, où les vampires royaux sont éduqués et des adolescents à moitié humains s’entraînent pour les protéger des vampires sauvages « Strigoï » qui veulent les détruire.

Les habitués de la série incluent Sisi Stringer, Daniela Nieves, Kieron Moore, André Dae Kim, J. August Richards, Anita-Joy Uwajeh, Mia McKenna-Bruce, Rhian Blundell, Jonetta Kaiser et Andrew Liner. Stringer incarnera l’hybride vampire-humain Rose Hathaway, qui est la combattante la plus forte de sa classe. Nieves a été choisi pour incarner Lissa Dragomir, un vampire royal moroi, qui ne s’intéresse pas à la politique et à la société royale.

Le personnage de Moore, Dimitri Belikov, est un modèle de gardien de Dhampir et est essentiellement un garde du corps des Moroi au pouvoir. Kim incarne le vampire royal Moroi Christian Ozera, qui est un paria de l’école en raison des péchés sociaux de ses parents. Le rôle du noble vampire Moroi Victor Dashkov est rempli par Richards, avec Uwajeh qui devrait jouer son compatriote Moroi Tatiana Vogel.

Mia Karp de McKenna-Bruce est une participante non royale de l’académie qui a l’intention de gravir les échelons. Pendant ce temps, Blundell incarne Meredith, une Dhampir volontaire et étudiante à l’académie. Kaiser a été choisi pour incarner Sonya Karp, une non-royale qui siège en marge de la société Moroi. Et Liner incarnera Mason Ashford, un gardien en formation charmant et populaire.

Avec Plec et MacIntyre, la série est produite par Emily Cummins, Don Murphy, Susan Monford, Deepak Naya et Jullian DeFrehn. Plec sera réalisateur aux côtés de Bille Woodruff, Luis Prieto, Jesse Warn, Erica Dunton et Geoff Shotz. Restez à l’écoute pour plus de détails alors que la production démarre en Espagne.

