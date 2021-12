Peacock dévoile le programme de streaming des fêtes de 2021 avec des classiques et des offres spéciales de Noël

La saison des vacances est officiellement arrivée et Peacock s’assure que les téléspectateurs ont de nombreuses options pour leurs frénésie de vacances. Tout au long du mois de décembre, le streamer remplira son catalogue de contenu avec une multitude de contenus sur le thème des vacances et de Noël, qui rejoindront les titres de vacances déjà disponibles en streaming.

Ceux qui recherchent leur prochain film de vacances peuvent s’attendre à tout voir, des classiques de Noël comme How The Grinch Stole Christmas !, A Christmas Carol et Mr. Magoo’s Christmas Carol dans la bibliothèque grandissante du streamer, avec de tout nouveaux films, dont Jimmy Fallon’s 5 Plus de sommeil jusqu’à Noël, Royally Wrapped pour Noël, Beaucoup de bruit pour Noël, High Holiday et The Great Christmas Switch, qui devraient également arriver tout au long du mois. La bibliothèque Peacock accueillera également plusieurs émissions spéciales de vacances, comme Baking It, The Housewives of the North Pole et Days of Our Lives: A Very Salem Christmas, ainsi que des collections d’épisodes sur le thème des vacances de séries emblématiques telles que The Office, Parks et Loisirs et Brooklyn 99.

Alors que Peacock permet aux fans de diffuser gratuitement certains titres, son catalogue de contenu en expansion peut vous inciter à envisager de vous abonner. Le service de streaming propose une mise à niveau gratuite de sept jours au niveau premium. Une fois l’essai terminé, Peacock Premium, qui déverrouille tout ce que Peacock a à offrir, coûte 4,99 $ par mois. Le Peacock Premium Plus sans publicité, quant à lui, coûte 9,99 $ par mois. Continuez à faire défiler pour voir la programmation et le calendrier complets du streaming des vacances 2021 du streamer (un astérisque indique un titre exclusif à Peacock).

Maintenant disponible

EN DIRECT : 89e Noël annuel au Rockefeller Center (NBC)

Noël des 3 ours, 2019

5 couchages supplémentaires jusqu’à Noël 2021

12 voeux de Noël pour mon chien, 2011

12 jours de la veille de Noël, 2004

Les 12 chiens de Noël, 2006

Premier Noël des extraterrestres, 1991

Tous les chants de Noël américains, 2013

Tout ce que je veux pour Noël, 2013

Seul pour Noël, 2013

Les vacances du meilleur homme, 2013

Mieux faire attention, 2016

Noël noir, 1974

Cœurs empruntés, 1997

Un Noël d’enfant, 2008

Noël à Rosemont, 2015

La cabane de Noël, 2018

Un chant de Noël, 2000

Le chant de Noël, 1949

Noël revient à la maison, 2011

Une croisière de Noël, 2017

Coup de cœur de Noël, 2013

Noël pour un dollar, 2013

Noël à Compton, 2012

Noël à New York, 2016

Noël à Palm Springs, 2014

Un Noël à la mode royale, 2018

Noël dans la ville, 2013

Noël au cœur du pays, 2017

Un Noël au Vermont, 2016

Noël, c’est toi, 2021

Entremetteurs de Noël, 2019

Un mystère de Noël, 2014

Noël sur Holly Lane, 2017

Noël sur mon bloc, 2021

Noël sur la rue du Salut, 2014

Une princesse de Noël, 2019

La réunion du projet de Noël, 2020

Une proposition de Noël, 2020

Un solo de Noël, 2017

Survie de Noël, 2018

Le Noël qui n’était presque pas, 1966

Temps de Noël, 2017

Le temps de Noël est arrivé, 2021

Noël ensemble, 2020

Ville de Noël, 2008

Commerce de Noël, 2015

Twister de Noël, 2012

Un village de Noël, 2018

Une date de mariage de Noël, 2012

Fuite de mariage de Noël, 2019

Noël avec les Anderson, 2016

Un Noël de Cendrillon, 2016

Curious George : Un Noël très singe, 2009

Cher Père Noël, 2011

Décembre, 2019

Pont les couloirs, 2011

Mourir fort, 1988

Mourir fort 2, 1990

Mourir fort avec une vengeance, 1995

Le chien qui a sauvé Noël, 2009

Une histoire de chien, 1999

Un Noël canon, 2016

Conte de Noël d’un promeneur de chiens, 2015

Dolly Parton’s Christmas Of Many Colors: Circle Of Love, 2016

Manteau de plusieurs couleurs de Dolly Parton, 2016

Journée des elfes, 2020

L’elfe qui n’y croyait pas, 1997

Elfette sauve Noël, 2019

Failarmy Noël, 2019

La pierre de famille, 2005

Fatman, 2020

Fête des sept poissons, 2019

Un Noël glacé 2, 2017

Un Noël glacé 3, 2018

Se rendre à Casse-Noisette, 2014

Petites amies de Noël passé, 2016

Hiver d’or, 2012

Le grand commutateur de Noël, 2021

Haute vacances, 2021

Bagages de vacances, 2008

Rupture des Fêtes, 2016

Vacances pour l’amour, 1996

Voyage de vacances sur la route, 2013

Commutateur de vacances, 2007

Les vacances de Holly, 2012

Comment Murray a sauvé Noël, 2014

Comment Sarah a eu ses ailes, 2015

Comment le Grinch a volé Noël !, 1964

Un mari pour Noël, 2016

Je serai sans-abri pour Noël, 2012

Jack Frost, 1996

Princesse Jingle Bell, 2021*

Un Noël bienveillant, 2021

Kelly Clarkson présente : Quand Noël approche (NBC)

Lac Alice, 2018

Lavell Crawford : la maison pour les vacances, 2017

Petit garçon batteur, 1968

Vivre libre ou mourir dur, 2007

Un peu comme Noël, 2019

Les soeurs de mars à Noël, 2012

Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi de Mariah Carey, 2017

Marié avant Noël, 2016

Le joyeux monsieur, 2008

Joyeux baisers, 2015

Un joyeux Noël de Mirthworm, 1984

Noël dans la ville de Michael Bublé (NBC)

Miracle Maker, 2015 Noix mélangées, 1994

Les vacances de M. Bean, 2007

Le chant de Noël de M. Magoo, 1962

Beaucoup de bruit pour Noël 2021

Mon père est Scrooge, 2014

Mon Père Noël, 2013

Un nouveau Noël, 2019

O arbre de Noël, 1994

Le cadeau parfait, 2011

Un prince pour Noël, 2015

Un chiot pour Noël, 2016

Noël rouge, 2016

Jeux de rennes, 2020

Un bal royal de Noël, 2017

Des fiançailles royales de Noël, 2020

Royalement emballé pour Noël, 2021

Père Noël et les trois ours, 1970

Père Noël : Le Film, 1985

Faux Père Noël, 2018

Fille du Père Noël, 2018

Tuer le Père Noël, 2005

Noël de la deuxième chance, 2017

Le secret du casse-noisette, 2007

Lacets pour Noël, 2018

Bonhomme de neige, 2017

Les épicéas et les pins, 2017

Souvenirs de Noël du train jouet, 2010

L’arbre qui a sauvé Noël, 2014

Un Noël très Corgi, 2019

Le vœu de Noël du vilain petit canard, 1996

Nous vous souhaitons un joyeux Noël, 1994

Un mariage pour Noël, 2018

Winslow, L’ours de Noël, 1996

Pire. Noël. Jamais., 2020

Oui Virginie, il y a un père Noël, 1991

Vous le faites sentir comme à Noël, 2021

