Peacock est (presque) prêt à diffuser ‘The Office’ sur les tablettes Fire TV et Fire

Jon Fingas / Autorité Android

TL;DR

Le service Peacock de NBCUniversal sera disponible sur les appareils Fire TV et les tablettes Fire. Vous pouvez diffuser des niveaux gratuits et payants sur vos appareils Amazon à partir du 24 juin. Vous aurez accès à la fois à la programmation en direct et à des émissions à la demande comme The Office.

Peacock a finalement atteint les appareils Amazon environ un an après ses débuts. NBCUniversal rendra Peacock disponible sur le matériel Fire TV et les tablettes Fire à partir du 24 juin.

Comme sur d’autres plates-formes, les appareils Peacock on Fire vous offrent la possibilité de regarder gratuitement une sélection limitée d’émissions de télévision et de films, ou l’ensemble du catalogue via un abonnement Premium de 4,99 $. Payez 9,99 $ par mois et Premium Plus supprime les publicités de la plupart des contenus, en dehors des chaînes Peacock et d’une poignée de vidéos à la demande.

L’application Peacock fonctionnera sur toute la gamme d’appareils Fire TV, y compris le matériel budgétaire comme le Fire TV Stick Lite et les téléviseurs intelligents alimentés par Amazon. NBCU n’a pas décrit la compatibilité des tablettes Fire, mais vous pouvez utiliser Alexa pour contrôler le service.

L’attrait reste le même pour Peacock sur Fire TV comme ailleurs. Vous aurez accès à du matériel de catalogue comme The Office et Harry Potter ainsi qu’à des émissions récentes, y compris des originaux comme Girls5eva et Where’s Waldo. C’est effectivement un challenger de services comme HBO Max et Hulu, avec juste des options à moindre coût qui pourraient vous faire économiser une dépense importante si vous êtes prêt à supporter des publicités.