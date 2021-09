Peacock Free vs Pay: Quelle est la différence et comment s’inscrire

Meilleure réponse: Le service de streaming Peacock de NBC propose un niveau gratuit qui vous permet de diffuser des émissions et des films à la demande sans frais. Si vous choisissez de vous inscrire à un abonnement payant Peacock Premium ou Premium Plus, vous pouvez débloquer encore plus de contenu.

Peacock offre l’une des meilleures valeurs sur le marché en ce moment. Après tout, combien de plateformes de streaming connaissez-vous qui ont un niveau de streaming gratuit ? Contrairement à Netflix, Disney+ et d’autres services populaires, vous n’avez pas besoin de payer un centime pour commencer à diffuser Peacock. La plate-forme propose également des niveaux d’abonnement Premium et Premium Plus, qui donnent accès à du contenu exclusif pour une somme modique mensuelle. Si vous vous demandez quelle est la différence entre Peacock Free et payant, ou comment vous inscrire, nous avons le scoop.

Diffusez-le gratuitement

paon

Regardez de nouvelles émissions et de nouveaux films gratuitement

Le niveau gratuit de Peacock vous donne accès à une collection de séries nouvelles et classiques, ainsi qu’à une programmation tournante de films et de programmes en direct. Vous pouvez également effectuer une mise à niveau pour accéder à plus de contenu et sans pauses publicitaires.

Peacock TV est-il vraiment gratuit ?

Source : Keegan Prosser / Android Central

Oui. L’inscription à un compte chez Peacock est gratuite et vous donne un accès instantané à une tonne de séries télévisées NBC, ainsi qu’au contenu du réseau WWE et à certains épisodes d’originaux de Peacock. Vous pourrez également utiliser l’application Peacock ou visiter le site Web pour diffuser des longs métrages comme Men In Black, Selena, Tombstone et Wedding Crashers, ainsi que des séries complètes d’émissions comme Friday Night Lights, Parenthood et Downton Une abbaye.

Le niveau gratuit de Peacock TV vous permet même de regarder les saisons passées d’émissions populaires comme The Office et Parks and Recreation, ainsi que certains épisodes de la série originale Peacock comme Saved By The Bell et Punky Brewster. De plus, WWE Network a fusionné avec Peacock, vous pouvez donc également regarder des séries comme Raw et Smackdown.

Comment puis-je obtenir Peacock TV gratuitement ?

Source : Keegan Prosser / Android Central

Il n’y a pas d’astuces pour regarder gratuitement le contenu de Peacock TV. Inscrivez-vous simplement sur Peacock pour créer votre compte gratuit. Si vous vous demandez quel contenu vous manquera dans le niveau gratuit, tout ce que vous avez à faire est de créer un compte et de voir quel contenu est marqué d’un logo de plume violette dans le coin supérieur gauche. S’il a le logo, il est exclusif aux niveaux payants.

En ce qui concerne les abonnements Peacock Free par rapport aux abonnements payants, les abonnés Xfinity et Cox peuvent diffuser gratuitement Peacock Premium en liant leurs comptes au service de streaming via les paramètres de compte de Peacock. Les abonnés Xfinity et Cox peuvent également choisir de passer au niveau Premium Plus sans publicité pour seulement 4,99 $/mois.

Peacock Gratuit vs payant : quelle est la différence ?

Le niveau gratuit de Peacock comprend 7 500 heures de programmation financée par la publicité, y compris l’accès le jour suivant aux épisodes d’émissions NBC de première année, ainsi qu’une programmation tournante de films et de séries télévisées classiques. En comparaison, devenir membre Peacock Premium débloque 15 000 heures de programmation financée par la publicité, y compris les neuf saisons de The Office, ainsi que toute la gamme de Peacock Originals et de films.

Paon Paon Premium Paon Premium Plus Prix Gratuit 4,99 $/mois. 9,99 $/mois. Streaming HD (contenu sélectionné) ✔️ ✔️ ✔️ Streaming 4K (contenu sélectionné) ❌ ✔️ ✔️ Téléchargements hors ligne ❌ ❌ ✔️ Sports en direct ❌ ✔️ ✔️ Diffusion simultanée 3 3 3 Limite de profil par compte 6 6 6

Si vous envisagez d’opter pour un abonnement Peacock Premium, il existe deux niveaux payants à considérer : Peacock Premium et Peacock Premium Plus. Alors que les deux niveaux vous permettront de tout diffuser sur Peacock, seul le niveau Premium Plus, le plus cher, offre une diffusion en continu sans publicité et la possibilité de télécharger du contenu sélectionné pour une visualisation hors ligne.

Il convient également de souligner que les trois niveaux de Peacock offrent une gamme impressionnante de couvertures sportives à la demande. Plus précisément, les abonnés peuvent diffuser des épisodes de talk-shows sportifs tels que The Dan Patrick Show, The Rich Eisen Show et Peacock Original Brother From Another. Comme mentionné précédemment, une sélection de contenu du réseau WWE est disponible sur le niveau gratuit, mais l’abonnement à l’un ou l’autre des forfaits Premium vous donnera accès à des événements WWE à la carte en direct comme Wrestlemania et SummerSlam.

Les niveaux Premium de Peacock sont également le hub exclusif des États-Unis pour les matchs de Premier League en direct et les rediffusions à la demande, accueillant 175 matchs par saison de Premier League. Vous pouvez également vous attendre à une couverture en direct d’événements comme la Ryder Cup et les Jeux olympiques.

Combien coûte Peacock Premium ?

Source : Keegan Prosser / Android Central

Une fois que vous avez créé votre compte gratuit, vous pouvez passer à un abonnement payant (ou rétrograder) à tout moment. Le niveau Peacock Premium ne coûte que 4,99 $ par mois et déverrouille tout ce qui est disponible sur le service. Cependant, ce niveau n’empêche pas les publicités et les publicités limitées d’être jouées pendant que vous regardez.

Si vous recherchez un niveau sans publicité, vous devrez passer au forfait Premium Plus de Peacock pour 9,99 $ par mois. Ce plan comprend le même contenu que Peacock Premium, mais sans publicité.

De plus, les forfaits Peacock Premium et Peacock Premium Plus incluent un essai gratuit de 7 jours. Vous disposez d’une semaine pour voir ce qui est disponible avant de décider si vous souhaitez devenir membre payant ou rester un streamer gratuit. Gardez à l’esprit que l’essai deviendra automatiquement un abonnement payant, sauf si vous annulez l’abonnement au préalable.

Vous pouvez commencer votre essai Premium gratuit de 7 jours sur la page d’accueil de Peacock avant de créer un compte gratuit, ou effectuer une mise à niveau via la section des paramètres du compte après avoir créé votre compte gratuit. Peacock vous permet également de mettre fin à votre abonnement à tout moment, vous pouvez donc vous inscrire pendant un mois pour regarder la série qui vous intéresse, puis passer à l’abonnement gratuit jusqu’à ce que quelque chose d’autre que vous aimeriez regarder apparaisse.

