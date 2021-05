Peacock Premium: 8 choses intéressantes que les abonnés obtiennent (en plus du bureau)

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Ce qui suit ressemble à un argumentaire de vente, mais je jure que ce n’est pas un argumentaire de vente. Vous ne le savez peut-être pas, mais un abonnement Peacock Premium est bon pour plus que de bing chaque épisode de The Office pour la millionième fois (sans juger). En fait, l’un des plus récents streamers sur le bloc emballe tout à fait un punch avec une bibliothèque de streaming gargantuesque remplie à ras bord avec des émissions originales, des films classiques, de l’action de la WWE et juste assez de contenu sportif pour tenir une conversation avec votre père sur votre prochain appel téléphonique hebdomadaire.

Blagues mises à part, Peacock est vraiment devenu l’une des meilleures options de streaming depuis son lancement en 2020, et les choses ne vont que mieux pour le streamer de NBCUniversal, en particulier avec les Jeux olympiques plus tard cet été. Mais si vous ne parvenez toujours pas à ajouter un autre abonnement de streaming payant à votre budget, jetons un coup d’œil à certaines des choses intéressantes que les abonnés Peacock Premium obtiennent (en plus du bureau).