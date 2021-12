Peacock publie une bande-annonce et une date de première pour les docuseries de Joe Montana

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Une docuserie de Joe Montana est en route. Lundi, Peacock a annoncé que les docuseries Joe Montana: Cool Under Pressure, seront diffusées en première sur le service de streaming le 6 janvier avec deux épisodes. De nouveaux épisodes des docuseries en six parties seront diffusés chaque semaine et comprendront des interviews de nombreuses stars du sport telles que Tom Brady, Jerry Rice, Steve Young, George Seifert, Ed Debartolo, Peyton Manning, Magic Johnson et Ken Griffey Jr. Peacock. une bande-annonce pour les nouvelles docuseries.

Joe Montana : Cool Under Pressure présentera « des histoires que la plupart des gens ne connaissent pas ; le doute de ses entraîneurs, les controverses avec ses coéquipiers et les insécurités internes qui ont poussé l’un des plus grands quarterbacks à pratiquer ce sport », selon le synopsis. Montana s’est fait un nom dans la NFL dans les années 1980, remportant quatre Super Bowls avec les 49ers de San Francisco. En février, Montana a parlé à PopCulture.com de son souvenir préféré du Super Bowl.

« La passe de touché à John Taylor pour remporter le Super Bowl XXIII », a déclaré Montana. « En tant que quart-arrière, je l’ai fait tellement de fois dans mon jardin avec mon voisin qui grandissait, sauf que j’avais l’habitude de le faire plonger pour le ballon juste pour l’excitation. » Montana a également mentionné que les quatre Super Bowls étaient spéciaux pour lui.

« Le premier est le premier, le second que nous avons joué au Stanford Stadium », a déclaré Montana. « En lançant une passe de touché dans la suivante, et la dernière, nous venons de faire un bon match après avoir tout réglé la nervosité de la première partie. Nous avons fini par exploser Denver et avons découvert à la dure vous ne voulez pas faire ça parce que vous êtes retiré du jeu plus tôt. »

Montana, 65 ans, a remporté trois MVP du Super Bowl pour accompagner ses quatre championnats. Il a également remporté le prix NFL MVP en 1989 et 1990 et a été sélectionné huit fois au Pro Bowl. Montana a été sélectionné dans l’équipe de la décennie des années 1980, l’équipe de tous les temps du 75e anniversaire et l’équipe de tous les temps du 100e anniversaire. Il a joué pour les 49ers de 1979 à 1992, puis pour les Chiefs de Kansas City de 1993 à 1994. En 192 matchs, Montana a lancé pour 40 551 verges, 273 touchés et 139 interceptions avec une note de passeur de 92,3.