Peacock renouvelle sa série de comédies punk-rock pour la saison 2

Peacock a officiellement renouvelé We Are Lady Parts pour une autre saison de débauche punk rock féminine. La série a été créée au Royaume-Uni il y a plus de trois ans et a atteint les États-Unis sur Peacock cet été. Les fans ont été pris au dépourvu par la bonne nouvelle lorsque Peacock a fait l’annonce lundi.

« Je me sens incroyablement chanceuse et ravie d’avoir l’opportunité de faire une deuxième série de We Are Lady Parts », a déclaré la créatrice de la série Nida Manzoor, selon un rapport de The Wrap. « J’ai hâte de replonger dans le monde du groupe et d’approfondir leur vie. Attendez-vous à plus de high jinks, plus de musique et plus d’envolées fantaisistes. SPARTA! »

We Are Lady Parts est une série comique sur un groupe punk entièrement féminin et entièrement musulman appelé Lady Parts essayant de se faire un nom à Londres, en Angleterre. Il suit de très près la nouvelle guitariste principale du groupe, Amina (Anjana Vasan), alors qu’elle essaie d’équilibrer la musique et ses études de doctorat. Parmi les autres stars figurent Sarah Kameela Impey dans le rôle de Saira, Juliette Motamed dans le rôle de Bisma, Lucie Shorthouse dans le rôle de Momtaz, Aiysha Hart dans le rôle de Noor, Zaqi Ismail dans le rôle d’Ahsan, David Avery dans le rôle d’Abdullah, Shobu Kapoor dans le rôle de Seema et Sofia Barclay dans le rôle de Zarina.

La série a été extrêmement bien accueillie par les critiques et le grand public jusqu’à présent, avec un score de 100 pour cent sur Rotten Tomatoes au moment de la rédaction de cet article. Il a été diffusé à l’origine sur Channel 4 au Royaume-Uni en 2018, et son culte l’a conduit à sa nouvelle maison sur Peacock.

« We Are Lady Parts a explosé sur nos écrans et dans nos cœurs avec un humour irrévérencieux, une narration originale et une comédie qui repousse les limites », a déclaré Lisa Katz, directrice de NBCUniversal. « Nous sommes incroyablement fiers que cette série préférée des fans ait été présentée comme révolutionnaire pour la représentation musulmane à la télévision et nous avons hâte de continuer ce voyage avec la créatrice visionnaire Nida Manzoor et cet ensemble bien-aimé. »

« Je suis tellement fier de We Are Lady Parts – pour son esprit, son inventivité et sa représentation – et je suis absolument ravi que nous puissions faire une autre saison », a ajouté le producteur exécutif Surian Fletcher-Jones. « Nida a tellement de choses à dire sur la vie contemporaine, et elle a trouvé le véhicule parfait avec cette émission pour exprimer sa vision du monde unique et inspirante. J’ai hâte de partager la vision de Nida pour la saison 2. »

We Are Lady Parts La saison 1 est maintenant diffusée sur Peacock, bien que vous ayez besoin d’un abonnement de niveau premium pour la voir. On ne sait pas encore quand la saison 2 pourrait être diffusée.