Peacock révèle la programmation et le calendrier complets de Peacocktober Halloween

Halloween approche et Peacock a une tonne de programmes pour les téléspectateurs de tous âges. Que vous soyez un fan de films slasher ou de films de monstres familiaux, il y en a pour tous les goûts. De plus, les huit films Harry Potter seront disponibles en streaming. La plate-forme de streaming appelle sa programmation de vacances “Peacocktober”.

L’une de ses séries originales pour le service est Unidentified with Demi Lovato. La série non scénarisée suit la chanteuse, son meilleur ami Matthew et sa sœur Dallas lors d’une excursion pour essayer de découvrir la vérité sur le phénomène ovni. Les trois consultent des experts alors qu’ils enquêtent sur “de récentes rencontres avec des témoins oculaires, découvrent des rapports secrets du gouvernement et effectuent des tests sur des points chauds connus des ovnis”, selon un communiqué de presse officiel. Unidentified commencera à diffuser le 30 septembre.

Le rappeur Snoop Dogg et sa meilleure amie Martha Stewart font équipe pour le très savoureux Halloween de Martha. De BuzzFeed Studios, l’émission est une compétition spéciale animée par le couple étrange qui met en scène des boulangers qui s’affrontent et créent des astuces et des friandises savoureuses, inspirées du concept de peur et d’effroi. L’émission commencera à être diffusée le 14 octobre.

D’autres programmes originaux incluent The Toolbox Killer, One of Us is Lying, Create the Escape et The Girl in the Woods. Plusieurs franchises populaires, dont Child’s Play, Friday the 13th, Leprechaun, Predator, Psycho, Dracula et Saw. Les films adaptés aux familles incluent Un monstre à Paris, ET L’extra-terrestre, Ghost Squad et Une série d’événements malheureux de Lemony Snicket.

Pour ceux qui aiment les films slasher, il y en a beaucoup au programme. Les téléspectateurs peuvent choisir parmi des grands tels que A Nightmare on Elm Street, Bride of Chucky, Prime Night, The Hills Have Eyes et The Funhouse. Il y a même des histoires de séries relatant des tueurs réels. Si vous aimez les histoires inspirées de faits réels, choisissez parmi Buried in The Backyard Seasons 1-3, Dahmer on Dahmer: A Serial Killer Speaks, Homicide for the Holidays Seasons 1-3, John Wayne Gacy: Devil in Disguise Season 1 et Suite. Consultez les autres catégories proposées et visitez Peacock pour la liste complète.

SURNATUREL & HANTISE

Si vous aimez les fantômes, de nombreuses options s’offrent à vous. Hôpital hanté : Heilstätten, Ouija et Rigor Mortis ne sont que quelques-uns parmi lesquels choisir.

EERIE ’80

Ils disent que les années 80 ont été la meilleure décennie. Découvrez Cat People, Hello Mary Lou: Prom Night 2, Prince of Darkness et Shocker.

CAUCHEMAR DES ANNÉES 90

Il n’y a rien de tel qu’un retour en arrière des années 90. Certains des classiques des années 90 disponibles incluent The Exorcist III, The People Under the Stairs, The Sixth Sense et Village of the Damned.

RENCONTRES D’ALIENS

Si vous croyez aux extraterrestres, vous adorerez les films proposés. Découvrez des films comme Alien vs. Predator, Ancient Aliens, Decoys, It Came from Outer Space et Men in Black II.

LES FRAÎCHES AMUSANTES

Ce n’est pas parce que c’est Halloween que vous devez vous faire peur. Faites rire avec des films amusants comme Un loup-garou américain à Londres, Dave Made a Maze, Dead Snow 2: Red vs. Dead et Decoys.

CLASSIQUES EFFRAYANTS

Pour ceux qui aiment les films d’horreur mettant en scène des animaux, cette catégorie est faite pour vous. Certains des films proposés en streaming incluent Curse Of the Werewolf, Dr. Cyclops, It Came from Outer Space, Night Monster et Night of the Living Dead.

