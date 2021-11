Peacock révèle le premier teaser du drame de redémarrage de ‘Fresh Prince’

Peacock donne aux fans un premier aperçu de Bel-Air, son redémarrage à l’envers de la sitcom bien-aimée de Will Smith, The Fresh Prince of Bel-Air, dont la première est prévue en 2022. Faisant allusion au ton plus sérieux du redémarrage, Smith peut être entendu dans la bande-annonce racontant sombrement les paroles de la chanson thème originale de la série des années 90 racontant son déménagement de l’ouest de Philadelphie pour vivre avec sa tante et son oncle à Bel-Air.

Au moment où Smith parle, les téléspectateurs ont leur premier regard étendu sur Jabari Banks en tant que Will, dont le voyage troublé dans la société bourgeoise de Bel-Air après avoir eu des ennuis à la maison constituera le redémarrage. Il s’agit des débuts d’acteur de Banks, car le natif de Philadelphie ouest a été choisi pour jouer le rôle après avoir obtenu son diplôme de l’Université des arts de Philadelphie en 2020, ayant même reçu l’appel du casting de Smith lui-même.

Le projet a été inspiré par la bande-annonce virale Bel-Air de l’écrivain et réalisateur Morgan Cooper, qui a lancé un teaser de quatre minutes en 2019 qui a attiré l’attention de Smith. Cooper, qui est maintenant réalisateur, co-scénariste et producteur exécutif du projet, a obtenu une commande de deux saisons dès le départ, ce que Smith avait précédemment déclaré être du jamais vu à Hollywood. « Je suis dans ce métier depuis 30 ans et cela n’arrive pas », a expliqué l’acteur nominé aux Oscars. « Ils ont commandé deux saisons complètes de Bel-Air en fonction de la qualité du terrain et du travail que vous avez fait. »

Le casting original de The Fresh Prince of Bel-Air réuni en novembre 2020 pour une réunion HBO Max, réunissant Daphne Maxwell Reid (tante Viv), Karyn Parsons (Hilary), Alfonso Ribeiro (Carlton), Tatyana Ali (Ashley), DJ Jazzy Jeff (Jazz) et Joseph Marcell (Geoffrey) alors qu’ils regardaient en arrière sur la série originale et ont rendu hommage à feu James Avery, qui jouait l’oncle Phil.

Au cours de la spéciale, Smith est revenu sur ce qui a fait de Fresh Prince un spectacle si emblématique, même trois décennies après ses débuts. « Le casting. C’est une de ces choses », a-t-il noté. « Vous ne pouvez pas acheter ou falsifier la chimie. Quand les gens vibrent, quand les gens sont synchronisés, accordés et en harmonie, vous ne pouvez pas faire semblant. Et quand vous l’avez, cela crée de la magie. »