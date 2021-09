Peacock Revival annulé pourrait être relancé à nouveau sur une autre plate-forme

Le renouveau de Punky Brewster n’aura peut-être pas lieu à Peacock, mais la star titulaire du spectacle, Soleil Moon Frye, espère que le spectacle pourra se poursuivre ailleurs –– si le spectacle obtient un effort de relance de ses fans. “Si les fans ont quelque chose à voir avec ça, il se peut qu’ils trouvent un autre foyer”, a expliqué Frye à People TV jeudi. “Parce que les gens lancent des pétitions, je vois littéralement des centaines et des milliers de personnes m’écrire des notes”, a-t-elle ajouté. “Je me dis ‘D’accord, s’ils ont quelque chose à voir avec ça, ça pourrait finir sur un autre écran près de chez toi.'”

L’ancienne star des années 90 a repris le rôle, mais cette fois, elle a joué le rôle d’une mère de trois enfants dans l’espoir de reprendre sa vie en main. Elle a été rejointe par Cherie Johnson, un autre acteur original qui a joué son meilleur ami dans la série. NBC a supprimé le redémarrage après une seule saison. “Je veux commencer par dire que j’aime chacun d’entre vous du plus profond de mon cœur”, a écrit Frye à sa “famille Punky” au moment de l’annonce. “Je suis incroyablement reconnaissant pour tous les beaux cadeaux magnifiques que vous m’avez donnés et la façon dont vous avez touché mon cœur et tant d’autres. La meilleure façon dont je peux mettre cette expérience est que c’est comme un éclair dans une bouteille, une comète de joie, de cœur et d’amour que je garderai le plus près de mon cœur pour toujours et toujours.”

Lorsque le redémarrage a commencé à être diffusé, Frye était aux anges avec son enthousiasme. “C’est surréaliste et tellement réel”, a-t-elle déclaré au point de vente en février. “Pour moi, Punky et Punky Power font tellement partie de mon cœur et de ma vie. Je redécouvre tellement de choses sur moi à travers elle, donc c’est un rêve devenu réalité.”

“Punky Brewster était une série bien-aimée qui abordait des intrigues significatives avec tant de cœur”, a déclaré Lisa Katz, présidente de NBCUniversal Television et Streaming. “Ce fut une lumière vive pour tant de téléspectateurs et nous sommes éternellement reconnaissants à Universal Studio Group, aux producteurs, aux acteurs et à l’équipe et en particulier à Soleil Moon Frye pour avoir ravivé le Punky Power en chacun.”