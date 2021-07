Peacock vs. HBO Max : auquel vous abonner ?

Nouveau gamin dans le quartier

paon

Celui à battre

HBO Max

Le service de streaming Peacock de NBC offre jusqu’à 13 000 heures de chaînes de télévision en direct, des films, des classiques de la télévision et un accès gratuit le lendemain aux émissions en cours, avec des publicités limitées. Vous pouvez également passer à un forfait mensuel pour encore plus d’heures de contenu exclusif.

À partir de 5$/mois chez Peacock

Avantages

Gratuit jusqu’à 10 $ par mois Un vaste catalogue d’émissions NBC classiques et actuelles Chaînes virtuelles

Les inconvénients

Le streaming gratuit n’est possible qu’avec certaines publicités. Actuellement, il n’est pas compatible avec Amazon Fire TV et Nintendo.

HBO Max dispose d’une bibliothèque de streaming massive qui comprend plus de 10 000 heures de contenu cinématographique et télévisuel premium de HBO et WarnerMedia. Comme HBO GO et HBO NOW, que le service de streaming a remplacé, HBO Max est sans publicité.

À partir de 10 $/mois chez HBO Max

Avantages

Des émissions non-HBO sont également disponibles Aucune publicité Accord de film Warner Bros. pour 2021

Les inconvénients

Pas d’essai gratuit Pas de contenu sportif (pour le moment) Prix plus élevé que la plupart des services de streaming

Alors que Peacock et HBO Max proposent du contenu nouveau et classique à des prix abordables, Warner Bros.’ la décision de publier la quasi-totalité de sa liste de cinéma 2021 sur HBO Max pourrait donner un avantage au service. Alternativement, Peacock propose une sélection plus variée dans sa bibliothèque de contenu, en particulier dans le contenu sportif en direct et la comédie. Alors, quelle est la meilleure solution pour vous ?

Peacock vs HBO Max : prix et caractéristiques

Source : Keegan Prosser / Android Central

Une chose à considérer pour décider si Peacock ou HBO Max est le meilleur service pour vous est les différents niveaux de prix. En plus de son option gratuite financée par la publicité – qui propose 13 000 heures de contenu – Peacock propose un niveau Premium financé par la publicité pour 5 $ par mois, ce qui augmente la bibliothèque de contenu à 20 000 heures. Le forfait Peacock Premium Plus sans publicité comprend également la médiathèque complète pour 10 $ par mois. Si vous n’êtes pas sûr du jeu à choisir, vous pouvez vous inscrire pour un essai gratuit de sept jours pour tester les plans Premium et Premium Plus.

Pendant ce temps, HBO Max propose un forfait financé par la publicité pour 9,99 $ par mois et un forfait sans publicité pour 15 $ par mois. Le plan financé par la publicité comprend la plupart du même contenu disponible sur le niveau de 14,99 $, mais il inclut l’accès aux sorties en salles le même jour. Les abonnés au forfait moins cher n’ont pas non plus la possibilité de diffuser du contenu 4K ou de télécharger des films ou des séries pour une visualisation hors ligne.

Alors que HBO Max proposait initialement une période d’essai gratuite, le service de streaming a abandonné cette option après avoir annoncé son contrat de film exclusif avec Warner Bros. Cela étant dit, HBO Max offre une remise de 20 % aux abonnés qui choisissent de payer pour six mois de service en avance.

HBO Max (publicités) HBO Max (sans publicité) Peacock Free Peacock Premium Peacock Premium Plus Prix 10 $/mois 15 $/mois GRATUIT 5 $/mois 10 $/mois Streaming HD ✔️ ✔️ ❌ ✔️ ✔️ Streaming 4K ❌ ✔️ ❌ ❌ ❌ Flux simultanés 3 3 3 3 3 Limite de profil par compte 5 5 6 6 6

Une autre caractéristique clé de tout service de streaming est le nombre de profils et d’appareils que chaque foyer est autorisé sur une plate-forme donnée. Peacock permet actuellement aux utilisateurs d’un même foyer de créer jusqu’à six profils distincts, tandis que HBO Max permet aux abonnés d’ajouter un total de cinq profils distincts par foyer. Les deux services permettent également aux abonnés de diffuser simultanément jusqu’à trois appareils différents et offrent deux types de profils : adulte et enfant. Sur Peacock et HBO Max, le profil enfant permet au contrôle parental de limiter le contenu pouvant être regardé.

Actuellement, le streaming vidéo 4K et le streaming vidéo HDR sont réservés aux abonnés Peacock Premium ou Premium Plus. De même, les utilisateurs de HBO Max n’avaient pas accès à 4K et HDR 10 jusqu’à la première de Wonder Woman 1984 en décembre 2020. Ce film est également sorti avec le support Dolby Vision et Dolby Atmos, et HBO Max a annoncé son intention d’ajouter plus de contenu 4K à son bibliothèque en 2021. Cependant, les téléspectateurs accédant à HBO Max doivent savoir que la diffusion en continu en 4K HDR n’est possible que si vous disposez du forfait sans publicité, ainsi que d’un téléviseur prenant en charge ces fonctionnalités et d’une connexion Internet suffisamment rapide pour diffuser des fichiers vidéo de cette taille. .

Peacock vs HBO Max : Bataille des médiathèques

Source : Keegan Prosser/Android Central

Au lancement, les niveaux Premium et Premium Plus de Peacock offraient environ 20 000 heures de contenu couvrant le cinéma et la télévision. Parmi le contenu disponible se trouvent une variété de classiques de NBC, tels que The Office et Law & Order, ainsi que des séries plus récentes comme Girls5Eva et Yellowstone. Vous pouvez également vous attendre à trouver des programmes télévisés de fin de soirée tels que The Tonight Show with Jimmy Fallon et The Amber Ruffin Show.

Alors que la bibliothèque plus modeste de HBO Max propose environ 10 000 heures de contenu, l’accord historique de la plate-forme avec Warner Bros. signifie que ce sera la plate-forme exclusive pour voir 17 films à succès lors de leur première en 2021. Ces titres incluent Justice League de Zack Snyder, In the Heights , The Matrix 4 et Space Jam : Un nouvel héritage. De plus, HBO Max a déployé 31 séries Max Originals en 2020 – y compris The Flight Attendant dirigée par Kaley Cuoco – avec des plans pour étendre à 50 séries en 2021.

Plateforme Peacock HBO Max Téléphones/tablettes Android ✔️ ✔️ Android TV ✔️ ✔️ Chromecast ✔️ ✔️ iOS & iPadOS ✔️ ✔️ Apple TV ✔️ ✔️ Tablettes Fire ✔️ ✔️ Appareils FireTV ✔️ ✔️ Roku ✔️ ✔️ Xbox One ✔️ ✔️ PlayStation 4/5 ✔️ ✔ Nintendo Switch ✔️ Téléviseurs intelligents Téléviseurs Vizio et LG FireTV

Téléviseurs Roku

Samsung (2016 et versions ultérieures)

Airplay

Source : Adam Doud/Android Central

L’un des plus grands avantages de HBO Max est ses droits exclusifs sur les premières séries originales de HBO telles que Lovecraft Country, Westworld, True Detective, Band of Brothers, The Wire, Chernobyl, The Sopranos, Veep et Deadwood. Comme si cela ne suffisait pas, la société mère de WarnerMedia, AT&T, a également acheté les droits exclusifs de diffusion en continu des émissions préférées des fans, notamment Friends, The Big Bang Theory, Rick and Morty et The West Wing.

Pendant ce temps, Peacock se distingue par son inclusion de programmes affiliés à CBS comme Ray Donovan, The Affair et Undercover Boss. Il abrite également 700 films Universal et Paramount, y compris certains films Fast & Furious et les franchises Bourne et Harry Potter. Il bat également HBO Max en ce qui concerne le contenu sportif en tant que streamer exclusif de la Premier League anglaise et des Jeux olympiques.

Platform Peacock HBO Max Films disponibles 700+ 1 300+ Heures de contenu disponibles 20 000 10 000+ Séries originales notables The Office

Yellowstone

Girls5Eva l’hôtesse de l’air

Jument d’Easttown

Hacks la franchise Notable Films Bourne

Psych 2: Lassie rentre à la maison

La franchise Harry Potter Wonder Woman 1984

La franchise Océan

Judas et le Messie noir

Depuis mars 2021, les abonnés de Peacock peuvent également diffuser tout le contenu produit par le réseau WWE, qui fait désormais partie de la plate-forme de streaming de NBC. Les membres Peacock Premium ont également accès à des événements à la carte en direct comme Wrestlemania et SummerSlam. Les fans de la WWE pourraient également envisager de passer au niveau Peacock Premium Plus, qui coûte 9,99 $ par mois et offre le même contenu mais sans publicité, ainsi que la possibilité de regarder certains titres hors ligne.

Peacock contre HBO Max : lequel choisir ?

Malheureusement, il n’y a pas de réponse claire pour choisir le meilleur service entre Peacock et HBO Max. Peacock propose un niveau gratuit et fournit un accès gratuit au niveau intermédiaire aux abonnés Comcast, ainsi qu’une plus grande variété de contenus familiaux, à la demande et en direct. En revanche, HBO Max ayant les droits sur les derniers films à succès de Warner Bros. peut suffire à vous influencer dans cette direction. Sa bibliothèque de contenu est également plus exclusive, mature et acclamée par la critique. Le nouveau plan HBO Max financé par la publicité rend également le service de premier ordre plus abordable. Cependant, cela dépend vraiment des préférences personnelles.

Diffusez vos favoris

paon

Vos franchises préférées sont à portée de clic

Peacock est le bon service pour les téléspectateurs qui souhaitent revoir The Office et divers autres contenus NBC classiques. Le service offre également le meilleur des talk-shows de fin de soirée, des sports et plus encore.

Le pari des blockbusters

HBO Max

Optimisez votre expérience de streaming

HBO Max est l’endroit où aller pour des originaux HBO audacieux, des sorties de films exclusives et une expérience de streaming de la plus haute qualité.

