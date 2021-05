Peacock’s Girls5Eva: 6 raisons de regarder la nouvelle série

Girls5Eva de Peacock a été un point lumineux au début de la programmation télévisée estivale. C’est l’une des meilleures émissions de télévision d’été 2021 (à ce jour) en raison de la facilité avec laquelle elle mélange une comédie idiote et amusante avec une narration sincère. Il s’agit de poursuivre vos rêves même lorsque les autres peuvent dire qu’il est trop tard. Girls5Eva met en vedette Sara Bareilles, Busy Philipps, Renée Elise Goldsberry et Paula Pell. La série a été créée en mai 2021 et devient rapidement l’une des séries originales les plus excitantes de Peacock. Girls5Eva on Peacock est un incontournable pour les fans de comédie télévisée.

Girls5Eva a eu une courte saison de 8 épisodes de la saison 1, avec, espérons-le, beaucoup plus d’épisodes à venir dans les saisons à venir. Beaucoup de ceux qui ont vu Girls5Eva sur Peacock l’adorent, mais c’est l’une de ces émissions qui pourrait développer une plus grande base de fans grâce au bouche à oreille. Donc, si vous avez déjà vu la série et l’aimez, assurez-vous de dire à vos amis de la regarder. Cependant, si vous ne l’avez pas encore vu, laissez-moi vous dire pourquoi vous devez consulter Girls5Eva.