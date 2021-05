Peacock’s Girls5eva Cast: Où vous avez déjà vu les acteurs de la comédie

Busy Philipps (été)

Dans le rôle de Summer, le membre le plus en vogue de Girls5eva, Busy Philipps joue l’un des personnages principaux de cette toute nouvelle émission humoristique. Avant cette série en streaming, Philipps était notamment connue pour ses performances en tant que Audrey Liddell à Dawson Creek, Laurie Keller à Cougar Town, Kim Kelly dans Freaks and Geeks et Dr Hope Bobeck à ER. De plus, Philipps peut être vu dans Vice Principals, Undeclared, Unbreakable Kimmy Schmidt et Drunk History. De plus, Philipps a animé le talk-show de E!, Busy Tonight.

De plus, sur grand écran, Busy Philipps a fourni des tours de rôle ou de soutien dans White Chicks, Made of Honor, He Just Not That Into You, The Smokers, Home Room, et je ne sais pas comment elle le fait. En outre, l’actrice est apparue dans Made in Cleveland, A Case of You, The Gift et I Feel Pretty. De plus, en tant que doubleuse, elle a été entendue dans The Reef 2: High Tide. En dehors du jeu d’acteur, Philipps a reçu un crédit d’histoire sur Blades of Glory. Elle est également l’auteur du mémoire à succès de 2018, This Will Only Hurt A Little.