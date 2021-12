Péage lourd: les maisons de soins infirmiers de l’Indiana ont perdu 9 000 travailleurs pendant la pandémie

Plus de 9 000 travailleurs de la santé dans l’Indiana – plus de 11% de la main-d’œuvre totale – ont quitté l’industrie des soins de longue durée depuis le début de la pandémie, laissant les maisons de soins infirmiers désespérées pour que le personnel s’occupe d’un nombre croissant de patients.

Nick Goodwin, chef des affaires gouvernementales de l’Indiana Health Care Association, qui représente 85 % de toutes les maisons de soins infirmiers, les résidences-services et les établissements de soins indépendants de l’État, a déclaré que de nombreuses maisons de soins infirmiers augmentaient les salaires et les primes des employés dans le but de garder de bons travailleurs. et en retenir de nouveaux.

«Nos fournisseurs ont augmenté les salaires jusqu’à 17 $-20 $ l’heure», a-t-il déclaré, en comparant cela au taux de 8,50 $ l’heure qui était typique il y a quelques années à peine.

Un examen des chiffres du Bureau of Labor Statistics montre une baisse constante du nombre de travailleurs des soins de longue durée dans l’Indiana à partir de mars 2020, le premier mois de la pandémie de COVID-19.

Au cours de ce mois, 79 564 travailleurs de la santé travaillaient dans des établissements de soins de longue durée de l’État, une baisse par rapport aux 79 910 du mois précédent.

En juin 2020, le nombre était tombé à moins de 76 000 et en septembre 2020 à moins de 74 000. En janvier 2021, il était tombé à moins de 73 000, et en juin, le mois le plus récent pour lequel des chiffres sont disponibles, il était tombé à 70 887.

À titre de comparaison, en 2018 et 2019, le nombre d’employés des soins de longue durée dans l’État était de plus de 80 000.

En même temps que les gens quittent le terrain, les maisons de soins infirmiers reçoivent de nombreux patients COVID-19 qui sont transférés des hôpitaux pour achever leur rétablissement, a déclaré Goodwin.

« Nous voyons beaucoup de personnes très malades et nous prenons soin d’elles », a-t-il déclaré.

Goodwin a témoigné lors d’une audience publique le mois dernier sur un projet de loi 1001 de la Chambre, qui renforcerait les exemptions aux mandats de vaccination des employeurs. Il a déclaré aux législateurs que l’association ne s’opposait pas au projet de loi, car les maisons de soins infirmiers, plus que toute autre chose, doivent retenir les travailleurs.

L’Indiana Health Care Association travaille avec les législateurs pour ajouter une disposition au projet de loi qui permettrait le maintien dans l’État d’une licence accélérée pour les infirmières, les médecins et les autres travailleurs de la santé qui vivent à l’extérieur de l’État ou qui sont à la retraite ou récemment diplômés.

Le gouverneur Eric Holcomb a publié un décret en 2020 pour autoriser l’octroi de licences accélérées, mais comme ce décret a été émis dans le cadre de l’urgence de santé publique, il expirerait à la fin de l’urgence sanitaire s’il n’est pas inscrit dans la loi.

La licence accélérée a principalement été utilisée par des professionnels de l’extérieur de l’État, souvent ceux qui vivent juste de l’autre côté des frontières de l’État dans l’un des États frontaliers de l’Indiana.

Il y a maintenant environ 9 500 professionnels sur ce registre détenant les licences temporaires, a déclaré Goodwin. Environ 7 100 d’entre eux sont des travailleurs extérieurs à l’État.

L’Indiana Health Care Association représente environ 480 maisons de soins infirmiers, résidences-services et résidences indépendantes dans l’État, soit environ 85 % du total.

Ensemble, ces établissements accueillent environ 35 000 personnes.

En octobre, l’association a annoncé les résultats d’un sondage de 295 de ses membres, qui a montré que 54% utilisent des agences de recrutement pour faire venir des travailleurs pour couvrir les quarts et 99% planifient des employés pour faire des heures supplémentaires et/ou doubler les quarts afin de s’occuper pour les malades.

Près de 32% des établissements ont déclaré qu’ils limitaient les admissions parce qu’ils n’avaient pas suffisamment de personnel pour prendre en charge plus de patients.

Environ 80 % ont cité le manque de candidats comme principale cause de pénurie de main-d’œuvre.