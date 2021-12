Peak Meme? GME Stock en bref avec le lancement du nouvel ETF Meme.

Cela n’a pas été une course amusante pour de nombreuses actions ces derniers temps. Cela inclut les actions à forte croissance, les actions meme et les crypto-monnaies. GameStop (NYSE :GME) a eu une chance de se redresser lorsqu’il a publié des bénéfices, mais à la place, les actions de GME ont été annulées. Cela survient également après le lancement du nouveau fonds négocié en bourse (ETF) meme : le Roundhill Meme ETF (NYSEARCA :MEME).

Est-ce le clou dans le cercueil pour les stocks de mèmes? C’est le genre de chose qui arrive généralement au sommet ou près du sommet, bien que la plupart des actions meme soient bien en deçà de leurs sommets de 52 semaines et/ou de leurs sommets historiques du début de cette année.

L’ETF Roundhill Meme a fait ses débuts le 8 décembre et a atteint un sommet de 16,49 $. Au plus bas du vendredi 17 décembre, l’ETF était alors en baisse d’environ 19 %. Fait intéressant, cependant, le fonds n’est pas chargé de tous les stocks de mèmes typiques.

Stock GME : la fièvre des mèmes ?

Pour commencer, lorsqu’il s’agit d’un ETF basé sur des actions mèmes, on se serait attendu à voir GameStop comme le principal avoir. À tout le moins, on aurait pu s’y attendre dans le top 10 des avoirs.

Au lieu de cela, cependant, MEME a des noms comme ContextLogic (NASDAQ :SOUHAITER), Acquisition du monde numérique (NASDAQ :DWAC) – qui est en fait un nom de mème en ce moment – et Micro-systèmes avancés (NASDAQ :DMLA) dans son top cinq. Pendant ce temps, Divertissement AMC (NYSE :AMC) est plus bas sur la liste à côté de noms comme Roku (NASDAQ :ROKU).

Pour être honnête, je me serais attendu à ce que des noms comme GameStop, AMC et Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE) pour être en haut de la liste ici. Pourtant, on doit se demander si le sentiment autour des actions meme présente plus de risque que d’opportunité à ce stade.

Investir ne consiste pas à flairer quelles actions de Reddit Le groupe r/WallStreetBets essaiera ensuite de faire court. Même si nous ne vivons plus exactement dans le monde de Benjamin Graham – le célèbre investisseur fondamental – cela ne signifie pas que les fondamentaux ont complètement disparu.

Avec un ETF mème frappant Wall Street, cela ressemble à un excès. Et si tel est le cas, l’action GME et ses pairs pourraient avoir plus d’inconvénients en magasin.

Décomposer GameStop

En réalité, GameStop est un célèbre raccourci loin de l’obscurité. Le stock avait saigné de plus en plus bas au fil des ans, avec peu d’espoir que le détaillant change les choses. Les finances n’étaient pas excellentes et les démunis de l’industrie non plus. Cela semblait être un autre détaillant brisé qui a été entraîné dans le virage séculaire vers le commerce électronique.

Avec la courte compression de 2021, GameStop s’est retrouvé à atteindre de nouveaux sommets historiques. Pourtant, l’action GME a atteint des niveaux que les fondamentaux ne justifient tout simplement pas. À moins que l’entreprise ne puisse effectuer un pivot majeur (et elle le peut !), elle devrait éventuellement revenir à sa trajectoire antérieure.

GameStop a utilisé la flambée du cours de son action pour renforcer ses finances et essayer de se remettre sur la bonne voie. C’est intelligent. Selon le dernier rapport sur les résultats, il a terminé le trimestre avec des liquidités et équivalents de 1,41 milliard de dollars et aucune dette « autre qu’un prêt à terme non garanti à faible intérêt de 46,2 millions de dollars associé à la réponse du gouvernement français à COVID-19 ».

Cela dit, nous avons également constaté une baisse des ventes de logiciels d’une année sur l’autre (YOY) et une augmentation des ventes de matériel. C’est généralement le contraire de ce que les investisseurs attendent d’une entreprise en transition.

De plus, les estimations prévoient des revenus de 5,77 milliards de dollars cette année, suivis d’une baisse à 5,64 milliards de dollars l’année prochaine. Cela laisse la négociation d’actions GME à un peu plus de 2 fois les revenus, soit environ le double de la valorisation actuelle des prix et des ventes du secteur. Dans le même temps, GameStop ne sera pas rentable cette année et ne devrait pas non plus être rentable l’année prochaine.

Voyez-vous où il devient difficile de justifier une partie de la hauteur ici?

Conclusion sur l’action GME

Si l’action GME s’échangeait à 1 fois les revenus, cela lui laisserait une capitalisation boursière d’environ 5,7 milliards de dollars. C’est un peu plus de 50 % de moins que sa récente capitalisation boursière de 11,8 milliards de dollars. Si GameStop n’a pas le catalyseur à compression courte en jeu, alors quel est le catalyseur ?

Est-ce que je veux sortir et dire que l’action GME est sur le point de chuter de 50 % par rapport aux niveaux actuels ? Pas vraiment. Mais je sais que les graphiques montrent des signes avant-coureurs alors que ses fondamentaux actuels ne justifient pas la valorisation actuelle.

C’est peut-être une pilule difficile à avaler, mais à moins que GameStop ne modifie considérablement son activité, qu’est-ce qui l’empêchera de ressembler à l’entreprise que nous avons vue avant la courte compression de cette année ?

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur ROKU. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.