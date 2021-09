Peak Performer nomme Nilesh Agarwal co-fondateur et CTO

Auparavant, Agarwal a occupé des postes clés chez Amazon et CodeNation

Nilesh Agarwal a rejoint Peak Performer, une plateforme technologique de développement du leadership, en tant que co-fondateur et CTO. Dans son nouveau rôle, Agarwal se concentrera sur le renforcement et l’élargissement du portefeuille de produits de Peak Performer, en intégrant l’apprentissage continu et d’autres modules de développement professionnel sur la plate-forme et en développant l’utilisation de l’IA par Peak Performer dans le jumelage intelligent de coachs.

Auparavant, Agarwal a occupé des postes clés chez Amazon et CodeNation. Fort de plus de sept ans d’expérience, Agarwal a précédemment fondé Codejudge, une plateforme de simulation de code. Il a également joué un rôle déterminant dans la création d’infrastructures de base telles que le système multi-locataires et l’automatisation de Google Ads pour Amazon. Il a également travaillé en tant que responsable de programme sur l’analyse de code pendant 3,5 ans et a publié un brevet sur l’utilisation de la technologie graphique pour prédire les défauts du code à l’aide de l’analyse de code statique.

« Nilesh est un leader technologique de haute performance qui a conçu des produits pour aider les organisations à évoluer rapidement. Ses connaissances techniques combinées à la traction à croissance rapide de Peak Performer repousseront les limites des innovations de produits qui complètent le coaching. Nous pensons qu’à l’avenir, tout développement professionnel et de leadership aura pour cœur le coaching. En rendant le coaching plus intelligent, plus intelligent et en produisant diverses expériences d’apprentissage, nous pensons que nous pouvons créer l’infrastructure critique permettant à toute organisation de faire évoluer son personnel », a déclaré Aishwarya Goel, cofondatrice et PDG de Peak Performer.

Pour Agarwal, le coaching personnalisé peut coûter entre 100 $ et 2 500 $ l’heure, ce qui signifie que les opportunités de coaching sont chères et accessibles uniquement aux cadres supérieurs. « Notre vision est de démocratiser le coaching en incorporant une approche high-tech et high-tech utilisant l’innovation produit. Avec des outils comme un chat de réflexion basé sur l’IA sur votre journée et un journal automatisé pour visualiser vos progrès, Peak Performer devient un produit d’apprentissage continu. L’IA permet d’identifier les domaines d’amélioration, les préférences d’étude et les styles d’apprentissage avant de présenter un coach, rendant le processus hautement personnalisé et intuitif, tout en améliorant l’évolutivité et l’agilité de l’entreprise. Je suis impatient de conduire les efforts de Peak Performer pour débloquer une croissance massive dans les organisations, rendre le processus de coaching plus efficace et combler le fossé entre le lieu de travail et la salle de classe », a-t-il déclaré.

