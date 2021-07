Pearl Jam en tête d’affiche du “Encore Weekend” du festival Ohana en octobre

CONFITURE DE PERLES fera la une des deux nuits du deuxième week-end de l’élargissement Ohana festival, qui aura lieu les 1er et 2 octobre à Doheny State Beach à Dana Point, en Californie.

CONFITURE DE PERLES devrait déjà être la tête d’affiche du premier week-end du festival (du 24 au 26 septembre), qui a été fondé et organisé par CONFITURE DE PERLES leader Eddie Vedder.

L’événement nouvellement ajouté, qui est surnommé un “week-end d’encore”, comprendra également BECK, SEIGNEUR HURON, FAUCHEUR BLANCHE, PLURALONE, AMYTHYSTE KIAH, ST. PANTHÈRE, VANILLAROME, BRANDI CARLILE, SLEATER-KINNEY, PRIX MARGO, ZZ WARD, NHC (CHANEY DE NAVARRO HAWKINS), JOE WONG ET NITE CRÉATURES et GÉANTS NU.

Les deux nuits seront CONFITURE DE PERLES‘s seuls spectacles supplémentaires pour 2021, selon un article sur le site Web du groupe.

Les billets pour le deuxième week-end seront mis en vente le vendredi 23 juillet à 10 h sur ohanafest.com.

L’admission générale d’une journée est de 138,50 $; l’admission générale le week-end est de 275 $; l’admission VIP d’une journée est de 499,50 $; le week-end VIP est de 950 $ ; L’admission VIP du week-end Ultimate est de 7 000 $.

Il ya plus d’un an, CONFITURE DE PERLES a dévoilé son dernier album, “Gigaton”, aux éloges de la critique et des fans et à ses débuts dans le Top 5 du Billboard Top 200. Il a honoré les listes de fin d’année en Mojo, Conséquence du son, Initié, et plus.

CONFITURE DE PERLESLa tournée nord-américaine de 2020, qui a été annulée en raison de la pandémie de coronavirus, devrait être reportée au début de l’année prochaine, tous les billets devant être honorés pour les nouveaux spectacles. Une tournée européenne 2022 débutera en juin aux Pays-Bas.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).