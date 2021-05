CONFITURE DE PERLES a une fois de plus fait l’histoire en publiant une collection numérique de musique à partir d’un nombre impressionnant de 186 spectacles en direct qui comprend 5 404 pistes individuelles. Couvrant deux décennies de spectacles, cette baisse gargantuesque se compose des bootlegs les plus recherchés des tournées préférées des fans en 2000, 2003, 2008 et 2013. La sortie est sûre de plaire aux fans purs et durs du groupe tout en donnant également accès à un nouveau génération d CONFITURE DE PERLES fans à l’ère du streaming.

Découvrez la version ici.

Continuer à impliquer ces fans purs et durs du monde entier tout en attirant les fans qui ne sont peut-être pas familiers avec l’histoire live du groupe, CONFITURE DE PERLES a également lancé le hub web immersif en direct, “Deep”, sur Deep.PearlJam.com. En accédant à ce hub, les fans peuvent rechercher leurs émissions préférées par catégorie et écouter des listes de lecture organisées par les fans, y compris les tournées “Best Of”, “Covers”, une liste de lecture politiquement chargée “Know Your Rights” et bien d’autres. “Deep” permettra une découverte plus facile à travers le catalogue et permettra aux nouveaux publics de découvrir le meilleur du groupe adapté directement à leurs préférences personnelles. Chaque bootleg en direct sur “Deep” a l’avantage supplémentaire de descriptions d’émissions écrites par Ten Club superfans ajoutant une histoire de fan personnelle à chaque disque.

En raison de la demande populaire, CONFITURE DE PERLES a également dévoilé la possibilité de créer votre propre setlist personnalisée, en utilisant le générateur de setlist personnalisée. La création de la setlist chaque nuit est généralement réservée à Eddie Vedder et les fans veulent depuis longtemps avoir la possibilité de créer les leurs. En saisissant votre nom et votre anniversaire, vous pouvez recevoir une liste de lecture de setlist diffusable personnalisée et un graphique de setlist généré dans Eddieune écriture instantanément reconnaissable pour le partage sur vos réseaux sociaux. La Setlist se transforme également en une liste de lecture personnalisée et diffusable qui a le bonus supplémentaire de divers Ten Club les superfans ont écrit des descriptions personnelles pour les bootlegs, ajoutant une histoire de fan personnelle à chaque disque.

Il y a un peu plus d’un an, CONFITURE DE PERLES a dévoilé son dernier album, «Gigaton», à l’éloge généralisé des critiques et des fans et à un début dans le Top 5 du Billboard Top 200. Il a honoré les listes de fin d’année par Mojo, Conséquence du son, Insider, et plus. Ils se lanceront dans la «Gigaton» tournée bientôt.

