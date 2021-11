Pearl Jam, Imagine Dragons et bien d’autres en tête d’affiche de Lollapalooza Paris

Lollapalooza a annoncé la programmation de son festival 2022 à Paris, en France. Confiture de Perles, A$AP Rocky, Imagine Dragons, et David Guetta devraient faire les gros titres.

Megan Thee Stallion, Anitta, Jack Harlow, Måneskin, Illenium, Turnstile, Phoebe Bridgers et bien d’autres. Plus de 50 artistes se produiront sur quatre scènes à l’Hippodrome De Longchamp les 16 et 17 juillet 2022. Les billets sont en vente dès maintenant sur www.LollaParis.com.

Lollapalooza a connu une année 2021 passionnante après avoir été contraint d’organiser l’événement virtuellement en 2020. Les organisateurs du festival de musique de quatre jours de Chicago, Illinois et du service de streaming Hulu ont accepté un livestream exclusif de performances de Lollapalooza 2021.

« Nous sommes ravis de nous associer pour la première fois à Hulu pour le livestream de cette année et sommes ravis que les fans de Lollapalooza qui ne peuvent pas être avec nous à Chicago aient une si bonne plateforme pour découvrir le spectacle », Courtney Trucksess, directrice du sponsoring du festival Lollapalooza. le promoteur C3 Presents, a déclaré à Billboard à la nouvelle de l’annonce.

La programmation Lollapalooza de cette année était remplie d’étoiles montantes et établies. Les têtes d’affiche de l’événement comprenaient le Foo Fighters, Poste Malone, Tyler, le créateur, Megan Thee Stallion, Miley Cyrus, Jack Harlow et plus encore. Ailleurs sur le projet de loi, des apparitions ont été faites par Brockhampton, Tate McRae, Olivia O’Brien, All Time Low, Peach Tree Rascals, Omar Apollo et des dizaines d’autres.

Imagine Dragons aura beaucoup de nouvelles musiques à ses débuts lorsque le festival de Paris arrivera. Le groupe s’est associé à JID, un rappeur nominé aux GRAMMY et basé à East Atlanta a signé avec Dreamville Records de J. Cole, sur le nouveau single épique et électrisant « Enemy ».

La chanson examine la vie avec des conflits – à la fois internes et externes – avec le leader d’Imagine Dragons, Dan Reynolds, livrant les deux premiers couplets hérissés et émotionnels, et le flux rapide comme l’éclair de JID mis en lumière sur le troisième.

La chanson a été produite par le duo suédois d’écriture/production Mattman & Robin (Nick Jonas, Celeste), qui a également produit deux morceaux sur le nouvel album d’Imagine Dragons, Mercure – Acte 1. « Enemy » a été mixé par Serban Ghenea, 14 fois vainqueur des GRAMMY.

Visitez le site officiel de Lollapalooza Paris pour plus d’informations.