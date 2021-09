Pearl Jam joue son premier concert en plus de trois ans au festival Sea.Hear.Now du New Jersey (vidéo)

CONFITURE DE PERLES a joué son premier concert complet en plus de trois ans samedi soir (18 septembre) à Asbury Park, New Jersey Mer.Écoutez.Maintenant Festival. L’ensemble du groupe comprenait plusieurs chansons de l’année dernière “Gigaton” album — “Danse des voyants”, “Lune de loup super-sang”, “Evasion rapide”, “Sept heures”, “Jamais destination” et “Prenez le long chemin” – ainsi que des hommages à Bruce Springsteen (avec une couverture de son “Ma ville de ruines”) et Charlie Watts (avec un extrait de LES PIERRES QUI ROULENT‘ “Attendre un ami”).

CONFITURE DE PERLES doit se produire ensuite au Ohana festival le 26 septembre, et de nouveau les 1er et 2 octobre à Dana Point, en Californie.

En mars 2020, CONFITURE DE PERLES dévoilé “Gigaton” à l’éloge généralisé des critiques et des fans. Il a honoré les listes de fin d’année en Mojo, Conséquence du son, Initié, et plus. Produit par Josh Evans et CONFITURE DE PERLES, il s’est incliné au n ° 1 du palmarès Billboard Top Rock Albums. De plus, il a atterri dans le Top 5 du Billboard 200. Au niveau international, l’album a fait ses débuts n ° 1 en Italie et en Autriche, dans le Top 5 aux Pays-Bas, en Suisse, en Australie, en Allemagne, en Belgique, en Norvège, au Canada et en Finlande et dans le Top 10 dans le Royaume-Uni, Irlande et Nouvelle-Zélande.

“Gigaton” était CONFITURE DE PERLESpremier album studio de depuis le Grammy Award-gagnant “Éclair”, qui a été publié en octobre 2013.

CONFITURE DE PERLESLa tournée nord-américaine de 2020, qui a été annulée en raison de la pandémie de coronavirus, devrait être reportée à l’année prochaine, tous les billets devant être honorés pour les nouveaux spectacles. Une tournée européenne 2022 débutera en juin aux Pays-Bas.



