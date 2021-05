Pearl Jam publie plus de 180 enregistrements de concerts sur les services de streaming

Confiture de perles a libéré 186 enregistrements de concerts complets sur les services de streaming pour la première fois. La baisse se compose des bootlegs les plus recherchés des tournées préférées des fans en 2000, 2003, 2008 et 2013. À travers les téléchargements, les auditeurs de Pearl Jam ont désormais accès à 5 404 enregistrements de chansons en direct sur Spotify, Apple Music, Amazon Music et Marée.

La sortie de ces enregistrements coïncide avec le lancement de la dernière aventure de Pearl Jam, Profond. Deep est une base de données de concerts bootleg avec accessibilité à la recherche et des informations détaillées sur les spectacles inclus. Le microsite a été long à venir. Le groupe lance Deep en collaboration avec Universal Music Group et Republic Records.

Les fans utilisant Deep auront la possibilité de créer des listes de lecture qui agissent comme des listes personnalisées de la musique incluse. Le frontman Eddie Vedder a écrit les titres sur les pistes en vedette, ajoutant l’avantage aux utilisateurs de recevoir un graphique de setlist manuscrit pour accompagner leurs listes de lecture uniques.

«Nous essayons vraiment de permettre aux fans de longue date de Pearl Jam, aux aficionados du bootleg et aux appréciateurs de la musique live de Pearl Jam de diffuser les émissions. Nous espérons également que ces outils présenteront Pearl Jam en direct et en bootleg à une nouvelle génération de fans, qui sont plus habiles à naviguer dans l’environnement de streaming », a déclaré Tim Bierman à Variety.

Bierman est à la tête de l’organisation de fans de Pearl Jam, Ten Club. Le groupe de fans a été le premier à avoir accès à ces enregistrements live nouvellement sortis, qui ont été mis à disposition à l’achat par le biais de l’organisation avant d’être largement diffusés.

“À l’époque, vous pouviez avoir une émission spécifique en arrière-plan sur votre chaîne stéréo pendant que vous lisez une critique, mais maintenant vous pouvez être sur votre téléphone pour écouter cette émission pendant que vous faites défiler les critiques des fans sur Deep”, a ajouté Bierman. «S’ils parlent de quelque chose de fou qui se passe pendant une chanson spécifique, vous pouvez aller directement à cette piste si vous le souhaitez. Pour nos fans inconditionnels, c’est un autre niveau d’immersion qu’ils recherchent toujours. »

Deep reste pour le moment en mode bêta, bien qu’il inclura plus de fonctionnalités et de fonctionnalités à l’avenir.

Découvrez l’expérience interactive de près de 200 enregistrements de concerts bootleg Pearl Jam sur Deep.