Pearl Jam reprogrammera les dates de tournée au Royaume-Uni et en Europe pour 2022

Pearl Jam devait partir pour une tournée de 17 dates au Royaume-Uni et en Europe en 2020, mais en raison des restrictions de coronavirus, ils ont dû suivre les traces de nombreux autres artistes et repousser leurs spectacles jusqu’en 2021. Maintenant les légendaires rockers grunge sont obligés de reporter leur tournée d’une autre année et reviendront en 2022.

Malheureusement, cela signifie que leur apparition prévue de deux nuits à l’événement de l’heure d’été britannique de cette année à Hyde Park est également déplacée. Dans un communiqué, l’organisation a déclaré: «C’est le cœur lourd que nous annonçons que BST Hyde Park n’aura pas lieu en juillet 2021. Nous sommes cependant heureux d’annoncer que Duran Duran et Pearl Jam se dérouleront en juillet 2022.»

Les billets achetés pour ces spectacles de Pearl Jam au Royaume-Uni et en Europe resteront valables, et les fans qui ne pourront plus assister l’année suivante devront se rendre à leur point de vente pour un remboursement.

La tournée européenne de Pearl Jam 2021 a été reportée pour juin et juillet 2022. Les billets déjà achetés restent valables. Plus d’informations sur https://t.co/EzVNqf5gso. pic.twitter.com/79VAQY4LkJ – Pearl Jam (@PearlJam) 30 mars 2021

En attendant, «pour remercier les fans de Pearl Jam pour leur patience», la performance du groupe à Hyde Park 2010 pourra être diffusée gratuitement du vendredi 2 avril à 20 h HE au lundi 5 avril à 23 h 59 le Youtube, Facebook et via nugs.net.

Pearl Jam jouera les dates suivantes au Royaume-Uni et en Europe en 2022:

14 juin: Amsterdam, Ziggo Dome

15 juin: Amsterdam, Ziggo Dome

18 juin: Landgraaf, Pinkpop Festival

21 juin: Berlin, Waldbühne

23 juin: Zurich, Hallenstadion

25 juin: Imola, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

28 juin: Francfort, Festhalle

30 juin: Werchter, Rock Werchter

3 juillet: Stockholm, Lollapalooza

5 juillet: Copenhague, Royal Arena

8 juillet: Londres, BST Hyde Park

9 juillet: Londres, BST Hyde Park

12 juillet: Budapest, Arena

14 juillet: Cracovie, Tauron Arena

17 juillet: Paris, Lollapalooza

20 juillet: Vienne, Wiener Stadthalle

22 juillet: Prague, O2 Arena