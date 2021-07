Pearl Jam sera la tête d’affiche du ‘Encore Weekend’ du festival Ohana 2021 – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Le groupe grunge Pearl Jam sera présent sur les deux dates du festival Encore Weekend of the Ohana. Eddie Vedder, chanteur du groupe, est l’un des organisateurs de l’événement.

Aux côtés du groupe fondé à Seattle en 1990, il y aura aussi des artistes comme Beck, Brandi Carlile, ZZ Ward, Sleater-Kinney, Lord Huron ou Pluralone. Encore Weekend aura lieu les 1er et 2 octobre à Dana Point, en Californie.

Cette célébration s’inscrit dans le prolongement du Festival Ohana, qui a été organisé pour la première fois en 2016 au même endroit et à cette occasion il recevra le public du 24 au 26 septembre. Pearl Jam sera également l’un des groupes à se démarquer lors du show du dimanche 26.

En plus des concerts de son groupe à Ohana et Encore Weekend, Vedder aura quatre apparitions au total entre les deux événements. Le samedi 25, il fera une présentation en solo.

Les artistes invités pour la première tournée musicale en septembre sont : Kings of Leon, Maggie Rogers, Brandi Carlile, My Morning Jacket, Black Pumas, The Frames, Spoon, entre autres. Le festival a respecté l’affiche d’il y a un an, cette édition a dû être reportée en raison de la pandémie.

Pearl Jam a une tournée nord-américaine en attente qui a été reportée pour les mêmes raisons. La tournée a déjà des dates de remplacement et débutera le 18 mars 2022 à Toronto.

Ensuite, le groupe fera une tournée en Europe en juin, visitant des villes comme Amsterdam, Londres, Francfort, Berlin, Vienne, Budapest et Paris.