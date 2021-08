Pearse House : Des jeunes de Dublin sèment le chaos dans des appartements armés | Monde | Nouvelles

in

Des scènes honteuses se sont déroulées mercredi soir dans le centre de Dublin, en Irlande, après que des cocktails Molotov auraient été lancés. Le gang s’est déplacé dans la rue, à la fois à pied et à vélo, et a apparemment jeté des objets sur les balcons les surplombant au fur et à mesure qu’ils traversaient.

On pense que les scènes se sont déroulées lorsque deux gangs rivaux impliqués dans une amère querelle de code postal se sont affrontés. Aucune arrestation n’a encore été effectuée.

Les images partagées par Dublin Live se terminent par deux policiers qui ramassent des débris dans la rue, y compris des armes tombées.

Des photos de l’arsenal montrent des marteaux, une énorme barre de fer et une hache, tous trouvés après le chaos.

Un porte-parole de la Garda a déclaré: “Pearse Street Gardai, dans le cadre de l’opération Pier, a assisté à un incident d’ordre public et a saisi un certain nombre d’armes sur Hanover Street peu après 19 heures hier soir.

“Ces armes comprenaient des marteaux, des marteaux à griffes, des couteaux, des barres de fer et une batte.

“Aucune arrestation n’a été effectuée, les enquêtes sont en cours.”

La région a été en proie à des bagarres similaires au cours des derniers mois.

Un homme a été transporté d’urgence à l’hôpital après avoir été poignardé dans la région en mai, et un autre a été grièvement blessé lors d’une violente attaque à la hache après un affrontement entre deux groupes de jeunes en novembre dernier.

Et des jeunes ont lancé des feux d’artifice sur la police de la ville après qu’une manifestation a récemment tourné au vinaigre.