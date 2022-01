Pearson India s’associe à Vicky Kaushal en tant qu’ambassadrice de la marque

Pearson a annoncé lundi avoir nommé Vicky Kaushal comme nouvelle ambassadrice de la marque dans le cadre de ses efforts pour intensifier le jeu indien et accélérer ses plans de croissance. Avec cela, Kaushal figurera dans la prochaine campagne de Pearson India et les activations visant à renforcer la connexion de Pearson avec les apprenants. « L’Inde est un marché de croissance stratégique pour Pearson, axé sur la conduite du changement transformationnel et de l’innovation numérique. Vicky, en tant qu’ambassadrice de la marque, aidera l’entreprise à établir une relation solide avec les jeunes et à renforcer sa proposition directe aux consommateurs », a déclaré la société dans un communiqué.

« Les jeunes d’aujourd’hui sont des innovateurs, des bâtisseurs, des créateurs et des leaders de demain. Ils sont l’espoir d’un avenir meilleur et l’éducation est la clé pour libérer leur véritable potentiel et leur donner les moyens de s’élever et de briller. Je suis heureux et ravi de faire partie de la mission de Pearson de promouvoir une éducation de qualité et de se connecter avec les jeunes esprits », a déclaré Kaushal à propos de l’association avec la société d’apprentissage.

Les récentes réalisations et contributions de Kaushal à l’industrie du divertissement ont fait de lui l’une des icônes de la jeunesse les plus populaires du pays, a ajouté Siddharth Banerjee, MD, Inde et Asie, a ajouté Pearson. «Il est une source d’inspiration pour les jeunes du pays, les motivant à rêver grand, à tracer leur propre parcours et à lutter pour le meilleur. Il s’avérera être un véritable représentant des valeurs et de la vision globale de Pearson. Aujourd’hui, le système éducatif indien est à l’aube d’une transformation numérique, et nous sommes certains que ce partenariat nous aidera à créer un lien fort et significatif avec les apprenants, formant ainsi un écosystème éducatif très dynamique dans le pays », a précisé Banerjee.

Lire aussi : BikeWo intègre Venkatesh Daggubati en tant qu’investisseur stratégique et ambassadeur de la marque

Lire aussi : Network Advertising remporte le mandat intégré pour AcneStar et Health OK

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.