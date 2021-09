Pêche à la ligne pour les terres à carpes en attendant le record du monde de poisson-chat

Les notes de FIFA 22 sont là, tout comme les fervents débats sous-évalués/surévalués des fans passionnés. En règle générale, les notes de la FIFA se déroulent lentement et les joueurs les mieux classés sont publiés à la fin. Mais cette année, EA Sports a choisi de publier immédiatement les statistiques et les noms des 22 […] More