Pêche à la mouche dans la rivière Madison du Montana… en photos

BOZEMAN, Mont. — La simple mention de la rivière Madison dans le Montana suffit à faire saliver les pêcheurs à la mouche, avec sa forte concentration de truites, la beauté des paysages et la faune prolifique, il est difficile d’égaler. En effet, c’est la Mecque des pêcheurs à la mouche.

La rivière Madison, qui prend sa source dans le parc national de Yellowstone et finit par rejoindre les rivières Jefferson et Gallatin pour former les sources de la rivière Missouri, est une pêche à la truite ruban bleu qui a été appelée «un ruisseau à truites parfait».

La ville d’Ennis, dans le Montana, située près de la rivière, est connue sous le nom de Trout Town, aux États-Unis. Les magasins de mouches abondent dans la région. On peut facilement dire que c’est le pays de la truite, et c’est certainement une destination spéciale.

“Ce qui rend le Madison spécial pour moi, c’est sa variété et sa cohérence”, a déclaré le guide de longue date Doug Casey à USA Today/For The Win Outdoors. « La rivière mesure 183 milles de long et son caractère change constamment. Chaque tronçon de la rivière sera bien pêché dans les bonnes conditions, et c’est mon travail en tant que guide de choisir le tronçon approprié chaque jour.

« Les truites du Madison sont un bon mélange d’arcs-en-ciel et de brun. La plupart des poissons courent entre 10 et 15 pouces, mais il est rare que nous n’accrochions pas au moins quelques poissons de plus de 18 pouces. Ma plus grosse truite lors d’un voyage avec un guide était une brune qui mesurait un peu plus de 25.

« La Madison est également l’une des rivières à truites les plus régulières au monde. Nous attrapons du poisson jour après jour. Une journée lente sur le Madison serait une bonne journée selon la plupart des normes.

L’évaluation de Casey s’est avérée exacte la semaine dernière lorsque j’ai rejoint mon ami de longue date Don Buchner sur un flotteur de 16 milles dans le Lower Madison avec Casey comme guide.

Nous n’avons jamais passé plus de 45 minutes sans connexion, nous avons attrapé chacun plus de 20 truites et nous avons profité de cinq doubles connexions (une est documentée sur la photo de cet article). J’ai attrapé un arc-en-ciel de plus de 20 pouces qui a remporté les plus grands honneurs de poisson, mais le brun allemand de Don était le poisson du voyage dans mon esprit.

Et la faune ? Nous avons vu un pygargue à tête blanche, un aigle royal, un orignal, une volée de pélicans blancs et un castor. Quant aux humains ? Contrairement à Upper Madison, plus encombré, nous n’avons jamais vu un autre bateau flottant et n’avons vu qu’un autre pêcheur à la mouche, qui était sur le point de patauger dans la rivière. Il s’est avéré être un paradis pour la pêche à la mouche.

Alors, revivez le voyage avec nous alors que nous présentons des photos de notre voyage sur la rivière Madison, ainsi que notre pataugeoire dans le Madison par nous-mêmes près de Trout Town. Nous visitons également Ennis et West Yellowstone, où la truite est reine, et incluons quelques pêcheurs profitant de la partie supérieure du Madison à l’intérieur du parc national de Yellowstone. Et on termine avec d’autres belles prises des clients de Doug Casey (qui, d’ailleurs, peuvent être contactés à Dougcaseyfishing@gmail.com ou au 406-890-8304). Prendre plaisir!

Et maintenant, voici quelques-unes des plus belles prises des clients de Casey de la rivière Madison, avec quelques clichés panoramiques :

Si vous êtes un pêcheur à la mouche, un voyage sur la rivière Madison devrait être sur votre liste de choses à faire. Une pêche de classe mondiale vous attend.

