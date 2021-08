Pêche au saumon pour la première fois, un adolescent bat un record de 43 ans

Luis Martinez, un jeune de 19 ans qui n’avait jamais pêché le saumon auparavant, a acheté un permis de pêche vendredi et à la fin de samedi célébrait avoir attrapé un record du Michigan pour le saumon quinnat.

Martinez, pêchant sur le lac Michigan avec Icebreaker Charters, a débarqué un saumon quinnat de 47,86 livres et 47,5 pouces qui a battu le record de l’État depuis 43 ans, comme l’ont rapporté le Ludington Daily News et le WLNS. L’ancien record était de 46,06 livres et 43,5 pouces capturés en 1978 dans la rivière Grand, dans le comté de Kent.

“Honnêtement, je me suis endormi tout le long du trajet jusqu’à ce que ma mère me dise:” Tu es debout “, et je me suis dit quoi?” Martinez a expliqué à WLNS. “Ils m’ont donné la canne à pêche et j’ai commencé à rembobiner la chose.”

Il a fallu environ 30 minutes pour atterrir.

“Les 10 premières minutes ont été fatigantes, mes bras étaient douloureux, j’étais prêt à abandonner, mais ma mère criait:” N’abandonnez pas, continuez à le faire “, a déclaré Martinez à WLNS. « Les poissons ont commencé à sauter hors de l’eau, on pouvait le voir et ils étaient comme tellement excités parce que c’était énorme. J’étais comme, c’est juste un poisson, il n’y a rien de spécial, du moins c’est ce que je pensais.

Aussi sur FTW Outdoors: truite brune de record du monde pêchée dans le canal, un buffet connu pour le poisson

Le capitaine Bobby Sullivan a immédiatement reconnu le potentiel de la prise.

“Quand il a touché le sol, j’ai dit:” Cette chose est grosse “”, a déclaré Sullivan au Ludington Daily News. « Et puis j’ai commencé à me remettre en question. Je pensais que ça poussait 40 [pounds]. Je lui ai dit : ‘Tu ne te rends pas compte de ce que tu viens d’attraper.'”

La prise a été faite à 7h30, alors ils ont continué à pêcher un peu plus longtemps, attrapant un saumon de plus.

« Tout le temps, je me dis : ‘J’aimerais avoir une balance, j’aimerais avoir une balance’ », a déclaré Sullivan au Ludington Daily News.

Ils se sont finalement dirigés vers Ray’s Auto Marine où le poisson pesait plus de 47 livres sur une balance qui n’était pas certifiée, ce qui a suscité le désir d’obtenir un poids officiel. Cela s’est produit au Northside Market, où la balance certifiée indiquait 47,86 livres. Plus tard dans la journée, Jay Wesley, le coordinateur du bassin du lac Michigan pour le ministère des Ressources naturelles, a certifié la prise comme record de l’État.

“Incroyable d’avoir 47 livres”, a déclaré Wesley au Daily News. « En fait, le dernier record de l’État remonte à 1978, et il a été accroché dans la rivière Grand. Avoir celui-ci pour mordre officiellement un leurre, pêché dans le lac Michigan et pêché dans la capitale du saumon du Michigan, Ludington, est assez incroyable.

Martinez, qui pêchait avec sa mère, sa sœur et son beau-père, a déclaré à WLNS que c’était comme gagner à la loterie dans le sens de la pêche. Il a ajouté : « Je reviendrai [salmon fishing again], mais je ne battrai jamais ce poisson. Tout est en descente à partir de maintenant.

Photos de Luis Martinez avec des poissons et avec le guide de pêche Bobby Sullivan avec l’aimable autorisation de Jay Wesley du Michigan Department of Natural Resources.