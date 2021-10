Le pêcheur français et président et président des ports de Calais, Jean-Marc Puissesseau, a mis en garde contre de nouvelles perturbations dues aux lignes de pêche entre la France et le Royaume-Uni. S’exprimant à la BBC, il a insisté sur le fait qu’un chaos total s’ensuivrait à moins qu’un accord ne soit trouvé entre la France et le Royaume-Uni sur une relation de pêche post-Brexit. M. Puissesseau a fait valoir qu’un accord devait être conclu entre le président Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Boris Johnson ce week-end pour éviter tout nouveau problème.

Cela survient après que le président Macron s’est entretenu avec le Financial Times et a remis en question la crédibilité du Royaume-Uni en tant que partenaire international de confiance.

Plus à venir…