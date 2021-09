Pedersen, favori de l’Estrella Damm Ladies Open présenté par Catalunya

in

30/09/2021 à 18:26 CEST

Le Terramar Golf Club s’habille ce vendredi avec le départ de l’Estrella Damm Ladies Open présenté par Catalunya, tournoi appartenant au Ladies European Tour (LET) et qui distribue 200 000 euros de prix.

Le grand favori de ce qui sera la quatrième édition du tournoi -L’année dernière n’a pas pu avoir lieu à cause de la pandémie-, et avec l’absence des espagnoles Carlota Ciganda et Azahara Muñoz, sera la Danoise Emily Kristine Pedersen, joueuse décisive le mois dernier pour l’Europe pour remporter la Solheim Cup sur le sol américain.

Le danois est conscient qu’il est la grande star du tournoi avec le grand casting de joueurs espagnols à l’événement de Sitges, et est prêt à l’annoncear show dans les trois jours de compétition au Golf Terramar. Ce sera dimanche que nous rencontrerons le nouveau champion du tournoi en remplacement de Carlota Ciganda, qui l’a emmené en 2019.

Viens pour la victoire

“Je veux gagner cet événement cette année & rdquor;, a déclaré Pedersen, qui était déjà le vainqueur la saison dernière de la Race to Costa del Sol après le dernier tournoi, l’Open d’Espagne à Guadalmina.

“Chaque fois que je participe à un tournoi, l’intention est de gagner et je sais que mon jeu est dans un bon momentJe vais donc essayer d’être patient et de ne pas avoir trop hâte de gagner. Je laisse mon jeu couler & rdquor;, a-t-il assuré en avant-première du départ.

Estrella Damm Ladies Open présenté par Catalunya a un total de 126 joueurs inscrits, de 26 pays différents, avec un bon groupe de joueurs espagnols prêts à se faire remarquer dans un tournoi à domicile.

Cinq Catalans dans le tournoi

Souligner la présence de cinq Catalans dans le tournoi de Sitges, quatre professionnels – le joueur du RCG El Prat, Paz Marfà, ouvre – et la jeune sensation de seulement 13 ans, Nagore Martínez, actuelle championne d’Espagne des enfants, et qu’il a reçu une invitation à participer parmi les professionnels de toute l’Europe.

L’entrée à cet Estrella Damm Ladies Open présenté par Catalunya qui commence vendredi prochain au Terramar Golf Club est gratuite et libre, et ceux qui ne peuvent pas s’approcher de la belle route de Sitges tIls ont également la possibilité de suivre l’action pendant le week-end, de 13h30 à 15h00, sur Teledeporte, Movistar Golf, Andalucía TV et Sport 3