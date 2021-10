Pederson et Contreras HRs dominent les Braves contre les Mets 6-5

in

Joc Pederson a frappé un circuit en solo contre Carlos Carrasco dans la troisième manche, William Contreras est allé en profondeur avec un tir de deux points de Carrasco dans la quatrième et les Braves d’Atlanta ont battu les Mets de New York 6-5 samedi soir.

Deux soirs après avoir décroché leur quatrième titre de division consécutif, les Braves avaient trois habitués dans la formation – le joueur de premier but Freddie Freeman, l’arrêt-court Dansby Swanson et le voltigeur de gauche Eddie Rosario. Le manager Brian Snitker a déclaré que la formation de tous les jours sera de retour pour la finale de la saison régulière de dimanche.

Les Braves, champions de NL East, ont remporté sept des huit. New York, qui a bloqué les buts chargés lors d’une neuvième manche de deux points, a mis fin à une séquence de deux victoires consécutives et tentera dimanche de remporter la série saisonnière avec Atlanta pour la première fois depuis 2017.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Pederson est entré profondément dans l’enclos des Braves au centre droit pour son 18e circuit de l’année. Orlando Arcia a suivi avec un doublé et a marqué sur le simple de Freeman pour porter le score à 2-0. Le huitième circuit de Contreras a navigué dans les sièges du champ gauche pour donner une avance de 4-0 à Atlanta.

Le simple RBI de Rosario au cinquième a porté la marque à 5-0, et les Braves menaient 6-1 au sixième sur le simple RBI d’Arcia.

Carrasco (1-5) avait affiché une MPM de 14,73 en première manche cette saison, mais a changé sa fortune en affrontant quatre frappeurs et en en retirant trois dans le cadre initial. Il n’a reçu aucune aide de son attaque alors que New York a rassemblé trois baserunners sur une erreur et deux buts sur balles au cours des quatre premières manches.

Carrasco a accordé cinq points et sept coups sûrs avec deux buts sur balles et cinq retraits au bâton en cinq manches.

Les Mets n’ont pas obtenu de coup sûr jusqu’à ce que Luis Guillorme ait réussi un dérapage de 0 en 16 avec un simple avec un retrait en cinquième. Michael Conforto a marqué un simple avec un retrait en sixième et a marqué depuis le premier but sur le doublé de Pete Alonso pour réduire l’avance à 5-1. Francisco Lindor a triplé au huitième pour son 1 000e coup sûr en carrière et est rentré à la maison sur le 14e circuit de Conforto, un tir de 418 pieds à droite de Dylan Lee, pour porter le score à 6-3.

Le triple RBI de Kevin Pillar et le RBI de Brandon Nimmo ont ramené New York à 6-5 de Richard Rodriguez au neuvième.

Jesse Chavez a débuté dans un match d’enclos pour les Braves et a lancé deux manches parfaites. Drew Smyly (11-4), qui a perdu sa place dans la rotation après avoir perdu contre les Dodgers de Los Angeles le 30 août, a lancé environ deux buts sur balles en quatrième et un simple la manche suivante.

AJ Minter est entré en sixième et a lancé le septième. Jacob Webb a enregistré la finale pour remporter son premier arrêt en trois occasions, ce qui a permis à Villar de fondre avec les bases chargées.

DÉPLACEMENTS DE LISTE

Robert Gsellman a lancé le sixième après avoir été réintégré de la liste des blessés de 60 jours. Il était sorti depuis la mi-juin avec une souche droite lat. L’équipe a opté pour le RHP Tylor Megill à Triple-A Syracuse et a rappelé INF Brandon Drury de Syracuse et l’a désigné pour affectation.

FERMETURE

Braves 2B Ozzie Albies a sept triples, un sommet en carrière de 30 circuits et a besoin d’un double pour devenir le 10e joueur avec trois saisons d’au moins 40 doubles, 20 circuits et cinq triples. Il rejoindrait Stan Musial (6), Lou Gehrig (6), Rogers Hornsby (6), Hank Greenberg (5), Chuck Klein (4), Mookie Betts (3), Ted Williams (3) et Al Simmons (3) .

SUIVANT

Mets RHP Noah Syndergaard (0-0, 0,00 ERA) lancera une manche lors de sa deuxième sortie après son retour de la chirurgie Tommy John lorsque les équipes concluront la saison régulière. Le RHP Charlie Morton (14-6, 3,39) lancera deux manches pour les Braves et sera leur partant lorsque la NL Division Series débutera vendredi prochain à Milwaukee.