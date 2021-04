Pedraza, une Ligue Europa qui multiplie sa cache

09/04/2021 à 14:56 CEST

Alfonso Pedraza est l’un des principaux “ coupables ” du grand moment de Villarreal, notamment en Ligue Europa. Le camp cordouan, qui fait partie du onze idéal de la journée préparé par l’UEFA, est performant à un niveau élevé dans le tournoi continental, ce qui lui permet de multiplier son cache.

Selon la propre zone de performance de l’UEFA Europa League, qui analyse les performances de chaque joueur, Pedraza est le meilleur arrière gauche de la compétition, un honneur que l’ailier tentera de conserver jusqu’à la fin du tournoi. Le suivi a commencé le 10 août et, à ce jour, Pedraza est le quatrième meilleur Espagnol du tournoi après Gerard Moreno, Pau López et Parejo. Et c’est que Villarreal est le protagoniste des évaluations, car le site Web «Who Scored», spécialiste de la valeur statistique, soutient que les habitants de Castellón sont actuellement la meilleure équipe du tournoi.

Pedraza, que le Barça surveille de près depuis des mois, est selon l’UEFA le douzième meilleur joueur de la Ligue Europa. L’organisme lui-même génère un classement dans lequel les performances de la Ligue comptent également et à partir de là une moyenne est établie. L’Andalou n’est surpassé dans ce classement que par Bruno Fernandes, Gerard Moreno, Dusan Tadic, Pau López, Wan-Bissaka, Parejo, Orsic, Maguire, Pellegrini, Bale, Klaasen et Mayoral.

Contre le Dinamo Zagreb, enjeu qui s’est terminé 0-1 pour les hommes d’Emery, Pedraza a une nouvelle fois montré qu’il était dans un grand moment de forme. En 90 minutes, il a mis six centres dans la surface, a eu jusqu’à 83 interventions, a tiré une fois au but et a donné une passe clé, en plus de dépasser 80% de succès en dribble. Dans la section défensive, il a remporté le seul duel aérien qu’il a eu, a fait deux dégagements et n’a été battu qu’une seule fois. Un jeu très complet d’une équipe qui n’arrête pas de trader à la hausse.

À ce jour, l’équipe idéale en Ligue Europa est la suivante: Pau López, Wan-Bissaka, Maguire, Pedraza, Bale, Parejo, Pellegrini, Orsic, Bruno Fernandes, Tadic et Gerard Moreno.