Pedri a forgé la résistance qu’il montre au Barça et en Espagne avec l’athlétisme

26/06/2021 à 8h00 CEST

Jordi Gil – Madrid (Envoyé spécial)

Luis Enrique a opté pour Pedri dès la fenêtre de mars lors des matches de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022. Sa qualité était évidente, mais d’emblée Lucho a mis en avant ses capacités physiques et sa manière de défendre tout en occupant beaucoup de terrain. La face B de Pedri est son énorme endurance physique, bien qu’il n’ait pas l’apparence d’une merveille. Son teint trompe et endure l’indicible. L’une des clés de la puissance du moteur en lui réside dans son enfance, lorsqu’il s’amusait sur les pistes d’athlétisme.

Pedri explique à SPORT comment “quand j’étais petit, ils m’appelaient toujours pour les tournois scolaires typiques. J’ai fait des courses de longue distance parce que ma force n’était pas la vitesse & rdquor;.

Cette étape dans laquelle Pedri a couru lui a souvent donné une base qu’il apprécie toujours : «Cela m’a aidé à avoir de la résistance, j’ai toujours beaucoup aimé le sport et l’athlétisme en fait partie& rdquor ;. L’homme né à Ténérife a correctement opté pour le football, mais vu ses caractéristiques, il aurait pu se démarquer parfaitement dans n’importe quelle autre activité sportive.

Ses parents

Le grand passe-temps de Pedro est l’exercice. « Si vous me dites de pratiquer un sport, je dis oui & rdquor; Expliquer. Parmi ceux qui attirent le plus son attention aujourd’hui, le basket-ball. “L’un des sports que j’aime pratiquer est le basket-ball& rdquor;, commentaires. Dans le vestiaire du Barça, il y a beaucoup de fous du panier et de la NBA. Ils pratiquent même et coupent dans la maison avec un cerceau qu’ils ont à leur disposition. Pedri a rejoint le groupe et adore tirer..

L’origine de sa passion pour le sport vient de sa famille, comme il l’explique lui-même: « J’ai toujours aimé le sport depuis que mes parents me l’ont inculqué. J’aime& rdquor;, dit-il franchement.

Pedri a un gène spécial pour concourir et ça se voit. Dans ce Championnat d’Europe, il a été sur le terrain pendant 270 minutes autant que possible et l’équipe apprécie beaucoup, par exemple, la façon dont il a coupé un compteur contre la Pologne au rabais. Ses jambes lui ont permis d’arriver à temps.