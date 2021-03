Pedri, Alba et Busquets, les gros titres contre le territoire du Kosovo

31/03/2021

Luis Enrique sort avec tout ce qu’il a contre le Kosovo. Et cela inclut les trois Catalans. L’entraîneur aligne Pedri, Busquets et Jordi Alba dans la formation de départ pour affronter l’équipe du Kosovo, dans un match clé pour les aspirations espagnoles à se qualifier pour la Coupe du monde du Qatar en 2022. C’est la troisième journée de cette phase de qualification.

Après le nul contre la Grèce et la juste victoire sur la Géorgie 2-1 avec un but de Dani Olmo dans le dernier souffle, l’Espagne veut améliorer ses sentiments et enfin remporter une victoire qui laisse un bon goût dans la bouche. Luis Enrique ne réserve rien sachant qu’aujourd’hui il faut gagner quoi que ce soit.

🚨 CECI EST LA FOIS OFFICIELLE DE L’ESPAGNE !! 👥 C’est le onze de départ de @ LUISENRIQUE21 à remporter la victoire lors du troisième match de la phase de qualification pour la Coupe du monde au # Qatar2022. 💪🏻 Allez, équipe !! # SomosEspaña # SomosFederación pic.twitter.com/KyFLUyyhHv – Équipe espagnole de football (@SeFutbol) 31 mars 2021

Les trois azulgranas seront dans le onze, ainsi que d’autres avec un présent passé et possible au FC Barcelone tels que Dani Olmo et Èric García. L’arrière central est basé sur les dispositions de Luis Enrique et l’accompagnera dans l’axe de l’arrière, Íñigo Martínez, qui jouera Sergio Ramos. C’est la seule grande nouveauté avec celles de Marcos Llorente dans le couloir droitier et Koke au centre du terrain.

C’est le onze titre de l’équipe nationale espagnole contre le territoire du Kosovo: Unai Simón; Marcos Llorente, Èric García, Íñigo Martínez, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran, Morata et Dani Olmo.