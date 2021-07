Pedri attend avec impatience la demi-finale de l’Euro 2020 de l’Espagne contre l’Italie

Pedri a fait la une des journaux à l’Euro 2020 avec ses performances pour l’Espagne et était de retour devant les journalistes lundi lors de la conférence de presse d’avant-match pour parler de la demi-finale de mardi contre l’Italie.

Le joueur de 18 ans a fait part de ses réflexions sur le grand match contre les hommes de Roberto Mancini et a également expliqué à quel point il aimait jouer avec Thiago pendant son service international.

« La pression me convient, mais ce n’est pas l’Espagne de Pedri. Nous sommes une grande équipe et le groupe a déterminé notre place en demi-finale », a-t-il déclaré.

«Je veux juste voir si je peux jouer dans ces jeux et faire de mon mieux. Je veux tout donner pour l’équipe et travailler comme tout le monde.

“Les deux équipes ont d’excellents milieux de terrain, avec beaucoup de qualité, et ce sera un match très disputé dans ce domaine, et la victoire sera remportée par celui qui aura le moins d’erreurs.”

« C’est un entraînement et un jeu spectaculaires avec Thiago. Il a une qualité immense. J’ai aussi de nombreux coéquipiers qui sont aussi spectaculaires, et j’aime apprendre et jouer avec eux tous les jours.