Pedri attire tous les regards avant les Jeux olympiques de Tokyo

20/07/2021 à 9h06 CEST

L’équipe nationale espagnole n’a rien fait de mal du tout lors de son dernier rendez-vous international. L’équipe dirigée par l’équipe technique de Luis Enrique a réalisé une bonne performance qui lui a pris ni plus ni moins que jusqu’aux demi-finales, une place que les plus critiques du groupe national n’attendaient même pas en rêve. Il y a eu des joueurs qui ont réalisé une énorme performance dans cette période et qui ont brillé de leur propre lumière, comme c’est le cas de Busquets, Alba, ou le plus jeune de toute l’équipe nationale, Pedro.

Avec seulement 18 ansPedri a réussi à se tailler une place en tant que titulaire incontesté au centre du terrain, ce qui n’est pas surprenant car l’honneur et l’intelligence de ce joueur ne sont pas typiques d’un âge aussi prématuré. Il montrait déjà des éclairs d’une incroyable lucidité à Barcelone, où à plus d’une occasion il a tiré l’équipe par lui-même.

Désormais, dans l’équipe nationale espagnole des Jeux olympiques de Tokyo 2020, la situation fait à nouveau tourner tous les regards vers le milieu de terrain. Dans une sélection où tous les joueurs sont jeunes, il n’est pas étonnant que Tegueste’s ait retenu l’attention, puisque Votre capacité à briller sera vue dans une situation où vos coéquipiers et rivaux sont égaux en expérience.