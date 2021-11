Pedri bat Jude Bellingham à la couronne européenne Golden Boy 2021 alors que l’adolescent devient le premier joueur de Barcelone depuis Lionel Messi à remporter le prix, l’Angleterre et le Borussia Dortmund étant deuxièmes dans le vote

L’adolescent barcelonais Pedri a été nommé Golden Boy européen 2021, devenant ainsi le premier joueur du Camp Nou à recevoir le prix de la superstar mondiale Lionel Messi.

Le prix, qui est présenté par le média italien Tuttosport, est décerné chaque année au meilleur joueur européen âgé de 21 ans et moins, la célèbre liste des finalistes reconnaissant les meilleurs jeunes du continent.

L’adolescent barcelonais et espagnol Pedri a été nommé meilleur jeune joueur du football européen

Les anciens lauréats du prix sont Wayne Rooney, Raheem Sterling et Erling Haaland, qui a remporté le gong en 2020.

La star du Borussia Dortmund et de l’Angleterre Jude Bellingham est arrivée à la deuxième place après une année exceptionnelle, qui comprenait ses débuts pour son pays à l’Euro 2020 et des saisons solides en Bundesliga après son arrivée de Birmingham City.

Mais Pedri a remporté le prix et par un record de 199 points, après sa superbe première année à Barcelone – marquant quatre buts et récoltant six passes décisives en 56 apparitions pour le club catalan.

Le jeune milieu de terrain a terminé la campagne 2020/21 avec le plus grand nombre d’apparitions dans toute l’Europe, a disputé 73 matches sur l’ensemble de la campagne.

Pedri, qui aura 19 ans cette semaine, a signé un nouveau contrat à long terme avec Barcelone en octobre – qui comprend une clause libératoire gigantesque d’un milliard d’euros.

Le Borussia Dortmund et l’Anglais Bellingham sont arrivés deuxièmes, avec le Bayern Munich et la starlette allemande Jamal Musiala troisième dans le vote

Pedri a disputé un total de 52 matchs en Liga, Copa Del Rey, Supercoupe d’Espagne et Ligue des champions au cours de la saison 20/21, ainsi que 21 matchs pour l’Espagne en matches amicaux internationaux, matchs de qualification Euro 2020, finales Euro 2020 et le Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo.

Incroyablement, il était également le seul joueur espagnol à être nommé dans l’équipe du tournoi de l’Euro 2020, où ils ont été éliminés des demi-finales aux tirs au but par les futurs vainqueurs italiens.

Dans un message vidéo, Pedri a déclaré : « Je remercie Tuttosport pour ce trophée qui me rend fier. Merci aussi à tous les membres du jury et les fans qui m’ont toujours soutenu dans cette année 2021 tout simplement incroyable pour moi.

« Bien sûr, un grand merci au Barça, à l’équipe nationale, à ma famille, à mes amis et bien sûr à tous ceux qui ont été proches de moi jour après jour sans qui je n’aurais pas pu remporter le Golden Boy. »

Le milieu de terrain central n’a pas joué depuis sa blessure à la cuisse qu’il a subie en août, et l’équipe de LaLiga a raté sa magie sur le terrain pendant une saison maudite pour l’équipe de Ronald Koeman.

Néanmoins, le joueur de 18 ans est devenu le premier joueur de Barcelone à remporter le titre Golden Boy depuis la légende du Camp Nou Lionel Messi en 2005.

L’incroyable talent de l’Argentin a également beaucoup manqué à son club d’enfance depuis le transfert gratuit controversé de l’attaquant au Paris Saint Germain cet été.

Mais si Pedri peut revenir de blessure et retrouver la forme pour laquelle il a été reconnu, Barcelone ne remarquera peut-être pas autant le trou en forme de Messi dans son équipe.