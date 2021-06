Pedri brille dans la victoire de l’équipe espagnole

23/06/2021 à 19:53 CEST

La carrière de Pedri progresse à un niveau disproportionné. À tout juste 18 ans, le milieu de terrain du Barça s’est imposé avec une position de titulaire dans l’Espagne de Luis Enrique. Le match contre la Slovaquie était son septième avec l’équipe senior, mais il a eu un vrai récital et rien ne semble indiquer qu’il ne débutera pas les huitièmes de finale.

Le but résistait, à tel point que Morata a raté une occasion en or des onze mètres. La chance, cependant, a déterminé que la pièce est tombée tête baissée et Dubravka, le gardien de but slovaque, est entré seul dans un ballon facile à sauver. De là, Pedri a sorti son répertoire de jeu.

Dans le deuxième but de l’Espagne, il a filtré une passe hachée de l’avant, qui a rappelé les meilleurs moments d’Andrés Iniesta, pour Gerard Moreno centrer le cuir et Aymeric Laporte pour diriger le ballon au fond des filets.

Dirigeant la barre de la «Roja», avec Busquets qui est revenu en équipe nationale après son négatif dans Covid-19, il a pris le relais de l’équipe et a ouvert un ballon à l’aile gauche pour Jordi Alba servir un centre mesuré aux pieds de Pablo Sarabia pour marquer le troisième.

Dans le quatrième but de l’après-midi, le canari est également apparu sur la photo du but. Le jeu a commencé dans le coin droit, le cuir est venu à Pedri, qui a filtré une passe dans le trou pour Sarabia pour servir Ferran Torres la quatrième cible sur un plateau, qui venait d’entrer sur le terrain de jeu.