Pedri: Ce sont des moments difficiles mais Barcelone est le meilleur club du monde

Vendredi, Pedri a écrit son nouveau contrat brillant avec Barcelone, conçu pour garder le milieu de terrain au Camp Nou jusqu’en 2026.

L’adolescent a pris la parole lors d’une conférence de presse après l’officialisation du renouvellement et a expliqué comment il envisageait l’avenir avec les géants catalans.

«Ce sont des moments difficiles», a-t-il déclaré. «Mais nous sommes le meilleur club du monde et nous continuerons à réaliser de grandes choses… Tout cela est arrivé très vite et sans ma mère, mon père et ma sœur, je ne serais jamais assis ici aujourd’hui. Ils m’aident à garder les pieds sur terre et me donnent des conseils.