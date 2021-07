Pedri, dans les onze meilleurs de l’Euro 2020

in

13/07/2021 à 11h56 CEST

L’azulgrana Pedri était déjà tombé amoureux des fans du FC Barcelone tout au long de la saison, et il a maintenant réussi à faire tomber amoureux le reste de l’Europe et une partie du monde de ses performances au Championnat d’Europe.

Le footballeur de 18 ans a été l’un des joueurs les plus utilisés par l’entraîneur espagnol, Luis Enrique, dans le tournoi, et ses bons jeux lui ont permis de remporter, avec justice, le prix du meilleur jeune joueur de l’Euro 2020.

Ce mardi, l’UEFA a officialisé le onze idéal du tournoi des nations, avec une présence majoritaire de l’équipe vainqueur, Italie, et le finaliste, Angleterre, avec respectivement quatre et trois footballeurs.

Ce meilleur onze de départ présente un seul footballeur espagnol, demi-finaliste de l’Euro, et c’est Pedro, occupant le couloir gauche du 4-3-3, partageant le milieu de terrain avec Jorginho et le danois Hojbjerg, également demi-finaliste.

Dans le but, il y a eu peu de débat de la part de l’UEFA. Le héros italien des tirs au but et aussi le meilleur joueur du tournoi, Gianluigi Donnarumma, occupe la démarcation de gardien dans ce onze. Devant lui, une ligne de quatre avec Marcheur, Bonucci, Maguire Oui Spinazzola.

Ci-dessus, le trident comprend l’attaquant belge Romelu lukaku, avec Chiesa Oui Sterling.

C’est le onze idéal de l’Euro 2020 :

Donnarumma; Walker, Bonucci, Maguire, Spinazzola ; Hojbjerg, Jorginho, Pedri ; Chiesa, Lukaku, Sterling.