Pedri de Barcelone se fait virer avant El Clasico

Le milieu de terrain barcelonais Pedri a anticipé le Clasico du week-end au Real Madrid et a hâte de reprendre les hostilités avec Los Blancos.

L’adolescent a eu son premier aperçu du célèbre match plus tôt cette saison au Camp Nou et admet que le match est «super important» pour les deux groupes de supporters.

«Je pense que c’est super important à cause de ce que cela signifie pour les fans. Les supporters adorent vraiment ce match et j’aimais aussi le regarder. Maintenant, je suis footballeur, j’attends vraiment ça avec impatience, comme je l’ai fait la première fois.

«C’est un match crucial en ce qui concerne la Liga et nous devons faire de notre mieux pour prendre les trois points, c’est important pour nous et les fans. Je pense que comme tous les Clasicos, ce sera un match difficile. C’est une très bonne équipe et nous devons très bien jouer si nous voulons les trois points. Mais nous sommes tous bien préparés et concentrés et nous savons à quoi nous devons faire face.

«Nous n’abandonnons jamais en ce qui concerne le titre de champion. Comme toujours, nous allons nous battre jusqu’à la fin et je pense que si nous continuons à prendre les trois points, nous serons là-haut à la fin de la saison.

