Pedri de Barcelone travaille dur pour être «plus décisif»

in

Le milieu de terrain barcelonais Pedri a parlé d’où il peut s’améliorer et dit qu’il travaille dur pour être plus « décisif ».

Le joueur de 18 ans a connu une saison phénoménale après avoir rejoint Barcelone depuis Las Palmas et fait actuellement partie de l’équipe d’Espagne à l’Euro 2020.

Pedri est devenu un habitué de l’équipe de Barcelone en 2020-21 et a marqué trois buts et trois passes décisives en Liga, bien que le jeune aurait pu, et aurait probablement dû en avoir quelques autres.

L’adolescent proposé semblait réticent à viser le but lui-même, mais dit que c’est quelque chose qu’il travaille dur pour s’améliorer.

“Je sais que c’est quelque chose que je dois améliorer, terminer des jeux et être plus décisif”, a-t-il déclaré dans une interview à RAC1. “Je travaille dessus, sur cette amélioration.”

Pedri se prépare actuellement à affronter la Croatie en huitièmes de finale de l’Euro 2020 et a fait part de ses réflexions sur le match contre les finalistes de la Coupe du monde 2018.

« Ça va être un très beau match entre deux équipes qui veulent toujours avoir le ballon. Ce sera un match magnifique”, a-t-il ajouté. J’espère que nous pourrons atteindre la finale de Wembley et la gagner.

Le milieu de terrain de Barcelone a également déclaré qu’il serait heureux d’intensifier et de tirer un penalty si le match se termine par une fusillade : « Je n’ai aucun problème à tirer un penalty. Comme tout dans le football, il faut s’entraîner au cas où il y aurait des tirs au but un jour. »

Pedri a commencé les trois matches de l’Euro 2020 de l’Espagne jusqu’à présent et devrait conserver sa place pour le choc de lundi contre la Croatie à Copenhague. Les vainqueurs du match accèdent aux quarts de finale contre la France ou la Suisse.